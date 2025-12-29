即時中心／林韋慈報導

近期，台灣的網絡社群平台Threads上，開始有人分享自己經歷過「privilege」的故事，並引發了大量的討論。「privilege」在台灣普遍翻譯為「特權」，但其實不只包含如此，還有包括社會結構裡的各種潛在優勢，且這些優勢往往是難以察覺的，律師林智群今日也分享了看法。





許多網友分享了自己從中產階級、甚至是富裕家庭出發的經歷，並指出，這樣的背景使他們在生活中享有的特權，可能難以察覺。比如，來自明星高中或知名大學的學生，會明顯感受到來自家庭背景的優勢，無論是經濟資本還是文化資本。這些背景往往會帶來更多的機會、資源，甚至是視野與選擇的優勢。

有許多網友提到，因為來自較為貧困或是普通的家庭，有些人家庭中甚至有家暴或各種風險，生活中的困難根本無法輕鬆讀書，連一般的家長對子女的保護都難以做到，也無法去競爭更高級的資源。這樣的生活環境顯然讓人難以與那些來自中產階級家庭的人對比。即便如此，通過自己的努力翻轉了階級，卻依然深刻感受到社會結構中存在的「特權差距」。

也有網友分享說，現今社會已經不再是過去那樣靠讀書翻身的時代。當進入了較好的環境後，發現周圍的人所擁有的背景和「特權」，讓她感到格外明顯。甚至穿著體面，也可能成為一種「privilege」。

律師林智群也在自己的社交平台上分享了自己的見解。他指出，過去在擔任法扶審查委員時，他曾接到一封來自監獄的信件。該信件的寫作非常清晰且合邏輯，表達了囚犯對自己被錯誤監禁的質疑。林律師表示，這位囚犯若不是誤入歧途，極有可能成為一名優秀的法律專才。他感慨道，這個人唯一缺乏的，或許只是一個正常的成長環境。





原文出處：快新聞／privilege掀網「熱議」 律師也發聲了

