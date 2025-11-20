PROFHILO逆時針引發學術討論 許哲豪醫師提出臨床觀察亮點

▲許哲豪醫師在醫學會展示PROFHILO逆時針特色。

【記者 陳姿穎／台北 報導】再生醫學與皮膚美容科技持續快速進展，許哲豪皮膚科診所院長許哲豪醫師於第51屆台灣皮膚科醫學會年會「非交聯玻尿酸生物重塑（Bio-Remodeling）」研討會中，展示PROFHILO逆時針出乎預期的流動與擴散特性，凸顯此技術在醫學美容領域的革新影響力。

許哲豪醫師指出，一般人擔心的玻尿酸術後反應之一便是「饅化」。然而，PROFHILO 逆時針屬於非交聯的高濃度玻尿酸，採用瑞士IBSA研發專利熱融合技術(NAHYCO® Hybrid Technology)，將高、低分子玻尿酸以純物理方式聚合，無需化學交聯劑（如BDDE），因而具備更高安全性與自然表現。注射於真皮層後，能大範圍擴散並誘導新生膠原蛋白與彈力蛋白，從深層啟動皮膚自我修復機制。

▲許哲豪醫師解釋PROFHILO逆時針製成原理。

此生物重塑過程帶來深層保濕、彈性修復與緊緻度提升，許哲豪醫師形容如「液態電波」，治療過程接近無痛，也幾乎不會產生結塊或饅化問題，使肌膚呈現柔順、亮澤與Q彈狀態。許哲豪醫師補充，從臨床觀察上，即使是頸部鬆弛等難改善區域，也能透過此療程逐漸恢復自然緊緻與服貼的視覺效果。

▲許哲豪醫師將PROFHILO逆時針形容成液態電波。

打破對高濃度玻尿酸的印象，許哲豪醫師展示 PROFHILO 逆時針優異的流動性與均勻擴散成效。即使在高濃度情況下，產品仍能在真皮層自然延展，且不增加臉部體積，只需五個注射點（BAP技術）即可達到全臉緊膚與膚質提昇。許哲豪醫師提到，這種流動性與覆蓋能力，是目前市售產品難以達到的特點，因此深受追求自然、不想改變臉部輪廓族群的青睞。

▲許哲豪醫師(左四)展示PROFHILO逆時針有良好的延展力。

隨著再生醫學的持續發展，生物重塑所帶來的價值已超越傳統填充概念，從外層改善走向深層修復，開啟肌膚健康與再生並進的新篇章。本次醫學會不僅加深臨床端對此技術的理解，也讓生物重塑再度成為皮膚醫學界的重要話題。（照片記者陳姿穎翻攝）