Providing Aid to Typhoon Survivors in Cebu
In Cebu, the Philippines, Tzu Chi offered supplies and free medical care to those affected by Typhoon Kalmaegi.
