Providing Skills Training in Myanmar
In Myanmar, Tzu Chi partnered with Green Banana to provide handicraft training for local residents.
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雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......
警界彭于晏…幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」遭停職！當庭認罪求1事
成也精緻五官，敗也精緻五官！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣獲「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，不管對方有男友，大頭管不住小頭，帶女乘客滑進旅館5小時。黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人炫耀討論，才讓整件事曝光，遭檢方起訴停職。台南地院今（8）日開準備庭，他除了當庭認罪，也求當事人和解；其律師則說，黃員只是一時失誤，還年輕，一旦被褫奪公權就無法再穿回警服，「這懲罰太重」。
林倪安淚訴遭朱宇謀精神暴力「組成五人受害者聯盟」當場連線指控
兩人於去年8月交往，同居後卻發現朱宇謀性情大變，對她精神暴力，三字經不離口，有時還會捏她，昔日愛人如今反目，她被問到是否會後悔愛過朱宇謀，忍不住哽咽掉淚：「我不知道。」
自駕出車禍害正妹女友癱瘓 他承諾負責「2個月後失聯」首發聲回應
《紅星新聞》報導，白女與當時的男友張先生及其家人自駕出行途中發生車禍，導致胸部以下高位截癱。根據道路交通事故認定書，張先生須負事故主要責任，車內包括白女在內的乘客均無責任。然而，事故發生後的後續發展，卻讓她陷入身心與現實的多重困境。白女表示，張男一家曾承...
台灣低調新神山曝光！股價狠漲1400元、市值只輸台積電 謝金河點名他壓力大了
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鋒面減弱終於放晴！北部氣溫如洗三溫暖 下周天氣大翻轉
高溫即將席捲全台。中央氣象署預報員林柏東表示，今天鋒面逐漸減弱，入夜後天氣趨於穩定，明天起各地可見陽光，未來一周天氣整體穩定，高溫上看30度，部分地區更可能突破36度。
藍營大貴人出現！吳子嘉驚呼：鄭麗文快磕頭
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全紅嬋疑遭「集體霸凌」！國家隊隊友、央視記者皆涉入
體育中心／李明融報導中國跳水天才少女全紅嬋，最著名的就是她入水時，水面幾乎沒有波動，被網友稱為「水花消失術」在2021年東京奧運會上，年僅14歲的她在女子單人10米跳台決賽中，五跳中有三跳拿到了滿分（10分），最終以466.20分打破世界紀錄奪金。然而近期竟爆出遭到「集體霸凌」，成員名單包括國家隊隊友、央視記者及國際裁判，消息曝光立刻震驚中國體壇。
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曾志偉跨海提告逆轉贏了！邱瓈寬判賠5700萬 高院判決理由曝光
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