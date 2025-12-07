PRP應用於泌尿再生醫學 花蓮慈院解密膀胱自癒關鍵

2025臺灣醫療科技展中，花蓮慈院院長林欣榮、副院長何宗融、李啟程、吳彬安一同見證郭漢崇主任與親自與海內外的醫療團隊及民眾分享研究突破與臨床成果。

花蓮慈濟醫院泌尿部再度為泌尿醫學寫下新的里程碑！由連年入選全球前 2% 頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）的花蓮慈院泌尿部主任郭漢崇醫師領軍的臨床研究團隊，成功將高濃度血小板血清（Platelet-Rich Plasma, PRP），首創應用於泌尿再生醫學領域，用於治療長期困擾民眾的排尿障礙、膀胱無力、間質性膀胱炎等疾病。這項新創醫療技術為病人帶來新的治療選擇與希望，更讓臺灣站上國際泌尿醫學研究的前沿，同時獲得第22屆國家新創獎的肯定。12月7日上午，在2025臺灣醫療科技展中，郭漢崇主任親自與海內外的醫療團隊及民眾分享研究突破與臨床成果。

排尿障礙是現代極為常見卻又難以啟齒的健康困擾，包含頻尿、夜尿、急尿、排尿困難、膀胱無力、下尿路疼痛……等症狀。以間質性膀胱炎與反覆性細菌感染為例，病人常因劇烈疼痛與頻尿而困擾，影響日常生活與心理健康。在臨床上大多選擇利用藥物控制、肉毒桿菌素注射或手術來進行治療，目前來看現行藥物治療的效果有限，讓病人的生活品質大受影響。

花蓮慈院醫療團隊利用富含生長因子及細胞激素的PRP，促進膀胱傷口的癒合，改善膀胱表皮的再生能力，幫助膀胱回到健康狀態。

泌尿再生醫學是突破傳統治療限制的關鍵。郭漢崇主任表示，團隊使用的PRP 是利用病人自身的血液，分離濃縮出含高量生長因子的血清，臨床及研究發現，將PRP精準注射至膀胱受損部位後，能促進膀胱表皮的癒合，降低慢性發炎，進而減少反覆性細菌感染，並透過健康的細胞生長，強化膀胱壁與括約肌功能。 「PRP 讓我們有機會真正啟動膀胱自癒力。」郭漢崇主任指出，改善膀胱表皮下的發炎與讓健康的膀胱表皮建立起屏障，這兩點是治療間質性膀胱炎的重點。再聯想到人體傷口的修復需要血小板在傷口處釋放生長因子，啟發了團隊的靈感，利用富含生長因子及細胞激素的PRP，促進膀胱傷口的癒合，改善膀胱表皮的再生能力，幫助膀胱回到健康狀態。

累積超過兩萬八千例錄影尿動力學檢查經驗的花蓮慈濟醫院是臺灣尿路動力學與排尿障礙研究重鎮，這些珍貴的臨床資料讓泌尿部團隊能精準掌握病人的膀胱功能變化，也為臨床研究與創新醫療奠定扎實基礎。郭漢崇主任更因其長期在排尿障礙、神經性膀胱、泌尿組織再生的研究突破，自2021年起連續獲評為「全球前2%頂尖科學家」，並同時登上「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」。 科技日新月異，郭漢崇主任表示，醫學是一門高度專業且嚴謹的科學，團隊在保護病人安全的基礎上，不停尋找更適合的醫療選擇，從慈濟醫療以人為本的核心理念出發，醫療不只是救死扶傷，還要進一步地為病人找回良好的生活品質。

（撰文／宋雨安、攝影/花蓮慈院）