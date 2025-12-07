PRP應用於泌尿再生醫學 花蓮慈院解密膀胱自癒關鍵
花蓮慈濟醫院泌尿部再度為泌尿醫學寫下新的里程碑！由連年入選全球前 2% 頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）的花蓮慈院泌尿部主任郭漢崇醫師領軍的臨床研究團隊，成功將高濃度血小板血清（Platelet-Rich Plasma, PRP），首創應用於泌尿再生醫學領域，用於治療長期困擾民眾的排尿障礙、膀胱無力、間質性膀胱炎等疾病。這項新創醫療技術為病人帶來新的治療選擇與希望，更讓臺灣站上國際泌尿醫學研究的前沿，同時獲得第22屆國家新創獎的肯定。12月7日上午，在2025臺灣醫療科技展中，郭漢崇主任親自與海內外的醫療團隊及民眾分享研究突破與臨床成果。
排尿障礙是現代極為常見卻又難以啟齒的健康困擾，包含頻尿、夜尿、急尿、排尿困難、膀胱無力、下尿路疼痛……等症狀。以間質性膀胱炎與反覆性細菌感染為例，病人常因劇烈疼痛與頻尿而困擾，影響日常生活與心理健康。在臨床上大多選擇利用藥物控制、肉毒桿菌素注射或手術來進行治療，目前來看現行藥物治療的效果有限，讓病人的生活品質大受影響。
泌尿再生醫學是突破傳統治療限制的關鍵。郭漢崇主任表示，團隊使用的PRP 是利用病人自身的血液，分離濃縮出含高量生長因子的血清，臨床及研究發現，將PRP精準注射至膀胱受損部位後，能促進膀胱表皮的癒合，降低慢性發炎，進而減少反覆性細菌感染，並透過健康的細胞生長，強化膀胱壁與括約肌功能。 「PRP 讓我們有機會真正啟動膀胱自癒力。」郭漢崇主任指出，改善膀胱表皮下的發炎與讓健康的膀胱表皮建立起屏障，這兩點是治療間質性膀胱炎的重點。再聯想到人體傷口的修復需要血小板在傷口處釋放生長因子，啟發了團隊的靈感，利用富含生長因子及細胞激素的PRP，促進膀胱傷口的癒合，改善膀胱表皮的再生能力，幫助膀胱回到健康狀態。
累積超過兩萬八千例錄影尿動力學檢查經驗的花蓮慈濟醫院是臺灣尿路動力學與排尿障礙研究重鎮，這些珍貴的臨床資料讓泌尿部團隊能精準掌握病人的膀胱功能變化，也為臨床研究與創新醫療奠定扎實基礎。郭漢崇主任更因其長期在排尿障礙、神經性膀胱、泌尿組織再生的研究突破，自2021年起連續獲評為「全球前2%頂尖科學家」，並同時登上「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」。 科技日新月異，郭漢崇主任表示，醫學是一門高度專業且嚴謹的科學，團隊在保護病人安全的基礎上，不停尋找更適合的醫療選擇，從慈濟醫療以人為本的核心理念出發，醫療不只是救死扶傷，還要進一步地為病人找回良好的生活品質。
（撰文／宋雨安、攝影/花蓮慈院）
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 21
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 4
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 5
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕
台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今（6）天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 2
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
吃了過敏藥就打瞌睡？第二代「抗組織胺藥」嗜睡排行曝
使用第二代抗組織胺藥物後仍感昏昏欲睡？藥師洪正憲分享個人用藥經驗，指出即使同為第二代抗過敏藥，不同成分間的嗜睡副作用差異極大，正確選擇可有效控制過敏症狀同時避免日常生活受影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
35歲會計師手肘痛3年！竟不是單純網球肘 微創手術助改善
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的C小姐是一名會計師，日常工作長時間操作電腦與滑鼠，三年前開始出現手肘外側疼痛。就醫後被診斷為「網球肘」（肱骨外上髁炎），接受過物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法，症狀雖能暫時緩解，但疼痛總是反覆發作，影響日常生活，讓她十分困擾。所幸輾轉透過仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科陳重宇醫師協助，採用「微創關節鏡手術」恢復良好，兩週後即可開始進行伸展訓練，三個月後疼痛幾乎完全消失，日常生活與工作表現均明顯改善。 「網球肘」最常見手肘外側疼痛 抓握無力、提重物疼痛 陳重宇醫師表示，C小姐經理學檢查及核磁共振（MRI）後發現，除了肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性病因若僅以「網球肘」的治療方式處理，往往難以根治。 陳重宇醫師解釋，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛。常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。但若經過六健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男童從小1壞習慣不改害嚴重蛀牙 一次被拔12顆牙齒
據《星洲網》報導，來自馬來西亞的一名母親哈麗扎表示，她的兒子數個月前開始每天起床就會劇烈頭痛，放學後依舊不適，還伴隨頭暈和嘔吐，食慾也變很差。家人有帶男童去診所就醫治療，但服藥後症狀未改善，哈麗扎擔心兒子病情惡化，決定到大醫院檢查。哈麗扎帶兒子到瓜拉登嘉...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1