PS女孩遇小黃驚魂記！司機怪語連發還鎖門 隊友也遇過同一人

網路上不時都會看到有人PO文抱怨，表示自己搭到不優的計程車，知名啦啦隊PS女孩成員怡琪，也分享自身經歷，稱自己日前在台北高鐵站搭乘排班計程車，遇上一名行為詭異的司機，不僅不斷喃喃自語，還敲打車窗，讓她當場嚇壞，一度想中途下車，所幸最後仍順利抵達目的地。沒想到她分享經驗後，同隊成員牛奶、盈瑩，也留言表示曾搭過這輛車。

怡琪在社群平台分享搭車狀況，指出日前北上參加團練時搭上一輛排班計程車，但上車報了目的地後，卻聽到女司機全程低聲喃喃自語，還一度提到「埋骨」、「法術」，讓她驚覺不對勁開始仔細聽司機說話。過程中司機還突然問她「妳說你要去哪？」接著才開始輸入地址導航，讓怡琪越想越不安，原本想請司機在路口放她下車，卻沒有得到回應，司機還把車門上鎖。

驚覺狀況越來越不對，怡琪連忙拍下司機的營業登記證傳給要一起排練的隊友，並表示「萬一我幾分鐘後沒到，要報警救我」。怡琪還指出，等紅燈的過程中司機還會敲車窗或排檔桿，甚至開車到一半會突然停下，不過最後她還是平安抵達目的地，但下車前司機和她說「我是被國防部侵害的、植入了電子、我是電子機器人blablabla」，讓怡琪直呼一大早直接被嚇醒。

這則貼文釣出許多人回應，甚至是怡琪的隊友牛奶、盈瑩都來留言說自己搭過同一輛車，牛奶還搭過2次。據了解，這位女司機是沒有車隊的，交通局也回應，若民眾遇到類似情況並提供相關事證，將會追查車牌，確認駕駛是否涉及違規或危險駕駛行為，若查有違規，將依法處置。

台北／吳柔廷 責任編輯／陳俊宇

