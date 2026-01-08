PS女孩遇運將碎念「埋骨法術」要求下車遭鎖車門 身分曝光

PS女孩怡琪分享搭車驚魂記。(圖／ichi.527 Instagram)

搭計程車時要留意安全！倘若遇到司機有異常狀況，切記要趕緊做好應變措施，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員怡琪，日前搭乘高鐵排班計程車時，司機不僅沿路喃喃自語，驚覺有異想要提早下車，車門立刻被上鎖，好在最後順利脫困。

怡琪在Threads貼上2則影片，只見司機一路上喃喃自語，自己則是坐在後座不敢有任何反應，接著還原過程，她表示搭上高鐵排班計程車後，司機便詢問：「您好 ，要去哪裡，謝謝您」，看似一切正常，沒想到卻是驚魂記的開端，一開始先聽到司機喃喃自語，原以為是在念經或說故事，一開始並沒有特別回應，直到提到「埋骨、法術」等字眼，才開始豎起耳朵仔細聆聽。

PS女孩怡琪分享搭車驚魂記。(圖／ichi.527 Threads)

隨後，司機突然再次詢問要去哪裡，接著用第二支手機輸入地址後，讓怡琪意識到事情有些不對勁，便要求司機提早在前面路邊放她下車，沒想到司機不但繼續行駛，甚至還把車門上鎖，讓她嚇到趕緊拍下司機的登記證傳給友人，「萬一我幾分鐘後沒到要報警救我」，更令怡琪感到害怕的就是司機停紅燈時，竟不斷敲打窗戶和或檔桿，甚至開到一半突然停車。

沒想順利下車時，司機居然「公開身分」: 「我是被國防部侵害的，植入了電子，我是電子機器人」，這番詭異的話讓怡琪直接被嚇傻，眼見經歷一場驚魂記，網友紛紛留言關切：「她應該是體內住了另一個人格，好在沒有意圖傷害人」、「很明顯的精神分裂症」、「找Uber比較妥」、「還好有危機意識，趕快下車是對的」、「這種不能先檢舉嗎」。

