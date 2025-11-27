PS獨佔大作加速跨平台是真的？《死亡擱淺2》上市不到半年...PC版遊戲分級已通過
由日本知名製作人小島秀夫與自己的小島工作室一起打造的《死亡擱淺2 冥灘之上》在 6 月份發布之後受到了玩家們的歡迎與追捧，都認為這一次小島秀夫依然延續了前作《死亡擱淺》的成功，繼續帶來了讓人難忘的遊戲體驗與劇情故事。而現在《死亡擱淺2 冥灘之上》被發現，似乎可能會比預期更快的結束 PS 平台獨佔，推出 PC 平台版本，因為目前《死亡擱淺2 冥灘之上》PC 版的遊戲分級已經過關，接下來沒問題的話就能很快推出。
通常而言，Sony 針對旗下的第一方遊戲，例如《地平線：期待黎明》、《戰神：諸神黃昏》等作品通常都會先在 PS4、PS5 平台獨佔一兩年之後，才會考慮推出 PC 版本，讓更多玩家能玩到。不過，也或許是因為日前 SIE 的遊戲移植到 Steam 之後淨收入達 12 億美元（360 億新台幣）的表現真的非常不錯，也讓 PlayStation 官方確認遊戲移植 PC 平台的速度正在加快。
這點似乎就在《死亡擱淺2 冥灘之上》上得到實踐，根據國外遊戲分級機構 ESRB 的分級，《死亡擱淺2 冥灘之上》已經順利通過遊戲分級，在 PC 上同樣被評為限制級（M 級）遊戲，依照遊戲發行流程，只要拿到遊戲分級後基本上能夠等待正式上架了。
如果依照 PlayStation 官方說法，稱未來遊戲最快只需要 6 個月就能登上 PC 平台，那麼 6 月份推出的《死亡擱淺2 冥灘之上》或許就有機會比前代《死亡擱淺》的跨平台時間更短，在今年 12 月份左右就有望推出 PC 版遊戲。
其他人也在看
根本沒對手！金搖桿曝《33號遠征隊》碾壓一切的得票率，7獎項全海放第二名
2025 年金搖桿獎（Golden Joystick Awards）上週就揭曉得獎名單，而本屆頒獎典禮直接成為黑馬大作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）的個人秀。這款從年初就創下佳績的作品展現了驚人的實力，不只是成功奪下象徵最高榮譽的「終極年度遊戲」大獎，更勢如破竹地橫掃全場，拿下 7 個重量級獎項。而今日（27）金搖桿獎官方正式公開個別獎項的投票數量和投票率，《33號遠征隊》獲得壓倒性的勝利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 39 分鐘前
經典電影《追殺比爾》遭刪片段「遊戲中」能看到？跟《要塞英雄》合作這天首播
鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的《追殺比爾》將在 12 月 5 日上映兩集混剪版《追殺比爾：血腥大屠殺完整版》(暫譯，Kill Bill: The Whole Bloody Affair)，而中間將有失落篇章，Gogo 的妹妹將追擊新娘一路回到美國復仇決戰，這段動畫由《要塞英雄》的 UE 引擎製作重現這段 7 分鐘的精采戰鬥，也將推出《追殺比爾》相關造型。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
爆紅AI影片真的變遊戲！《Shores of Vaelithar》上架Steam，承諾「絕不用AI素材」
還記得今年 7 月在社群平台 X（推特）上，瘋傳一段第一人稱奇幻遊戲影片嗎？當時一位名為 Desimulate 的創作者上傳了一段手持寶劍與火把，從森林走向宏偉城堡的 5 秒短片，憑藉著獨特的復古寫實氛圍，迅速累積了超過 3,700 萬次觀看（如今已破 5,300 萬）。當時許多玩家誤以為是哪款即將上市的大作，結果是利用 Midjourney 生成的 AI 概念影片，並非真實存在的遊戲，讓不少網友感到惋惜與震驚。4 個多月過去後，該作者正式宣佈這 AI 概念影片將成為真正的遊戲《Shores of Vaelithar》，同步釋出開發中畫面，並且已經上架 Steam 商店！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《GTA》主創揭祕系列爆紅關鍵：靠「自由」打天下！談AI開發被吹過頭
自 1997 年第一代《俠盜獵車手（GTA）》上市起，往後 28 年歲月，《GTA》與 Rockstar Games 成為了商業上遊戲界最成功的遊戲之一，直到現在光《GTA5》一代的銷量就已經突破 2.2 億套，讓其他遊戲廠商難以望其項背。而最近《GTA》系列主創「豪瑟兄弟」之一的弟弟 Dan Houser 接受訪問聊到了《GTA》系列的成功之處，表示其實最大的原因就是「自由」，而他也談及自己對於 AI 開發遊戲的看法時表示，目前人們似乎高估了 AI 能做到的事情。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
神人在《Minecraft》打造出《機戰傭兵》！耗時超過一年全由1人製作
《Minecraft》的自訂開發就是一個很巨大的市場，各種厲害的 MOD 從沒少過，從真的能上百人激戰的《戰地風雲》到官方合作製作的《洛克人》、《蝙蝠俠》都相當驚人，而最近有位獨立開發者作品受到關注，他的類《機戰傭兵》MOD「Pomkots Mechs」影片在推特獲得 200 多萬觀看，開發超過一年目前仍處於 Alpha 測試中。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
打免費FaceTime竟收5700元電話費帳單？他曝1設定「悲劇了」
不少蘋果iPhone用戶平時愛用FaceTime打免費通話，不過近日有網友表示，當他更新成iOS 26之後，使用常用的「回撥」功能，竟變成一般通話，讓他苦吞5700元電話費帳單，他並提醒iPhone用戶更新後記得更改設定，才不會像他一樣發生悲劇。太報 ・ 1 小時前
中鼎前10月簽約額、在建工程金額雙創新高，綠色工程獲頒永續大獎
【財訊快報／記者陳浩寧報導】中鼎(9933)截至今年前10月的累計簽約額達1,747億，在建工程達5,864億，雙雙突破歷史新高，可望帶動集團營收及獲利成長。並以「綠色工程」為核心本業，今年已連奪通霄電廠、大林電廠、洲際LNG接收站等指標大單，更與鴻海攜手推動TEEMA科技園區，將負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地TEEMA園區開發，商機龐大。2025年台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）成績揭曉，中鼎旗下三家上市櫃公司致力ESG的卓著績效，勇奪15項大獎，其中集團母公司中鼎連續九年蟬聯「十大永續典範企業」，並連續三年獲全球企業永續獎「最佳案例獎傑出實績」；旗下新鼎(5209)、崑鼎(6803)獲台灣「百大永續典範企業」肯定；三家公司更抱回多個單項績效領袖獎等殊榮。中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力以核心本業推動永續發展，多年來攜手業主及供應鏈打造環境與經濟雙贏的「綠色工程」，持續擴大永續工程影響力。 集團旗下新鼎，以儀控系統、資通訊整合、智能AI應用、智慧綠建築及能源管理等解決方案，協助業主達成製程優化及產業的創新升級；集團旗下崑鼎，為國內資財訊快報 ・ 48 分鐘前
洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治穿法又是什麼？冬天穿搭哪個適合我？
天氣變冷，究竟怎麼穿才保暖？常聽到的洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治式穿法又是什麼？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起學保暖穿搭術吧！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 年前
《Holoearth》NPC形象神似「池袋暴走事故」肇事者？官方澄清「只是雷同」並道歉刪除
由 hololive 母公司 Cover 開發並營運中的元宇宙沙盒遊戲《Holoearth》（ホロアース），最近在網路上意外引發社群爭議。起因是有玩家在遊戲中發現一名名為「コウゾーさん」的 NPC 角色，其頭戴白色漁夫帽、配戴眼鏡的年長男性形象，被指出和日本多年前被稱為「上級國民」的「池袋暴走事故」肇事者非常神似。而《Holoearth》官方則是公告並沒有相關意思，但為了避嫌仍然馬上刪除該名 NPC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
滅火器怪客大鬧台鐵！車廂內亂噴滅火器被乘客合力壓制
一輛台鐵132車次自強號列車，昨天行經桃園中壢時，第9節車廂中一名年約50多歲的男乘客，不知何故，胡亂拿起車廂中擺放的滅火器胡亂噴灑。其他旅客見他失控，合力將他壓制並通報台鐵人員，鐵警局警方在列車抵達中壢站後，上車將他逮捕。鐵路警察局中壢所在昨天下午5時30分接獲通報，台鐵人員聲稱，132次自強號9自由時報 ・ 1 小時前
獨立遊戲遭Steam神秘封殺！其他平台全過審 開發者崩潰：真的會被逼到倒閉
在今年 8 月份，由於澳洲女權團體 Collective Shout 盯上全球最大遊戲平台 Steam 而發起的「金融審查」風波雖然最後在美國總統川普簽署行政命令，確認金融機構如此配合施壓的行動違法而必須撤回之後落幕，但一直以來 Steam 自己的審查標準爭議仍然是現在進行式。日前就有一款由義大利遊戲工作室 Santa Ragione 開發的獨立恐怖遊戲《Horses》已經透過其他平台審核，例如 GOG、Epic Games Store 等都已經確認將於 12 月 2 日推出遊戲，但卻不知何故唯獨無法透過 Steam 這個最大 PC 平台的的審核發行，也讓 Santa Ragione 直言，他們真的會因為這件事而倒閉。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張
最近由於 AI 熱潮影響，全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲，對於遊戲玩家來說，最近也傳出微軟 Xbox 和索尼 PlayStation 都可能會在之後調整售價。而對 PC 尤其是喜愛 DIY 自組的玩家來說，漲幅更不是新台幣 1,000 或 2,000 元的事情，光是一組高階的 64GB DDR5 記憶體，售價竟然已經超越了一台 PlayStation 5 遊戲主機。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
《GTA 6》新實機片段外流？逼真雨景引熱議，網友揪出AI生成破綻
《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）的發售日期延後到 2026 年 11 月 19 日，全球玩家的期待度卻仍在持續升高，網路上也出現了各種真假難以分辨的傳聞。而最近，社群上就突然釋出了多段宣稱是外流的《GTA6》實機遊玩影片。畫面中展示了女主角露西亞在下雨天時行走、光影逼真的街頭，該片段在短時間內累積了超過 700 萬次觀看，引起社群討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」
隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
日圓換匯還有0.20字頭 放定存年息最高10%
[NOWnews今日新聞]美元指數站穩100，亞洲主要貨幣兌美元走弱，日圓兌美元一度貶至157，目前在156.58附近，而新台幣兌美元也逼近31.5元，但日圓貶更多，也使得日圓兌新台幣換匯價仍算便宜，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前