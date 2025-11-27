PS獨佔大作加速跨平台是真的？《死亡擱淺2》上市不到半年...PC版遊戲分級已通過

由日本知名製作人小島秀夫與自己的小島工作室一起打造的《死亡擱淺2 冥灘之上》在 6 月份發布之後受到了玩家們的歡迎與追捧，都認為這一次小島秀夫依然延續了前作《死亡擱淺》的成功，繼續帶來了讓人難忘的遊戲體驗與劇情故事。而現在《死亡擱淺2 冥灘之上》被發現，似乎可能會比預期更快的結束 PS 平台獨佔，推出 PC 平台版本，因為目前《死亡擱淺2 冥灘之上》PC 版的遊戲分級已經過關，接下來沒問題的話就能很快推出。

(Credit:Kojima Production)

廣告 廣告

通常而言，Sony 針對旗下的第一方遊戲，例如《地平線：期待黎明》、《戰神：諸神黃昏》等作品通常都會先在 PS4、PS5 平台獨佔一兩年之後，才會考慮推出 PC 版本，讓更多玩家能玩到。不過，也或許是因為日前 SIE 的遊戲移植到 Steam 之後淨收入達 12 億美元（360 億新台幣）的表現真的非常不錯，也讓 PlayStation 官方確認遊戲移植 PC 平台的速度正在加快。

《死亡擱淺2 冥灘之上》PC版評級已經通過(Credit:ESRB)

這點似乎就在《死亡擱淺2 冥灘之上》上得到實踐，根據國外遊戲分級機構 ESRB 的分級，《死亡擱淺2 冥灘之上》已經順利通過遊戲分級，在 PC 上同樣被評為限制級（M 級）遊戲，依照遊戲發行流程，只要拿到遊戲分級後基本上能夠等待正式上架了。

(Credit:Kojima Productions)

如果依照 PlayStation 官方說法，稱未來遊戲最快只需要 6 個月就能登上 PC 平台，那麼 6 月份推出的《死亡擱淺2 冥灘之上》或許就有機會比前代《死亡擱淺》的跨平台時間更短，在今年 12 月份左右就有望推出 PC 版遊戲。