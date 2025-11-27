PS獨佔大作加速跨平台是真的？《死亡擱淺2 冥灘之上》PC版遊戲分級已通過只差正式上市！
由日本知名製作人小島秀夫與自己的小島工作室一起打造的《死亡擱淺2 冥灘之上》在 6 月份發布之後受到了玩家們的歡迎與追捧，都認為這一次小島秀夫依然延續了前作《死亡擱淺》的成功，繼續帶來了讓人難忘的遊戲體驗與劇情故事。而現在《死亡擱淺2 冥灘之上》被發現，似乎可能會比預期更快的結束 PS 平台獨佔，推出 PC 平台版本，因為目前《死亡擱淺2 冥灘之上》PC 版的遊戲分級已經過關，接下來沒問題的話就能很快推出。
通常而言，Sony 針對旗下的第一方遊戲，例如《地平線：期待黎明》、《戰神：諸神黃昏》等作品通常都會先在 PS4、PS5 平台獨佔一兩年之後，才會考慮推出 PC 版本，讓更多玩家能玩到。不過，也或許是因為日前 SIE 的遊戲移植到 Steam 之後淨收入達 12 億美元（360 億新台幣）的表現真的非常不錯，也讓 PlayStation 官方確認遊戲移植 PC 平台的速度正在加快。
這點似乎就在《死亡擱淺2 冥灘之上》上得到實踐，根據國外遊戲分級機構 ESRB 的分級，《死亡擱淺2 冥灘之上》已經順利通過遊戲分級，在 PC 上同樣被評為限制級（M 級）遊戲，依照遊戲發行流程，只要拿到遊戲分級後基本上能夠等待正式上架了。
如果依照 PlayStation 官方說法，稱未來遊戲最快只需要 6 個月就能登上 PC 平台，那麼 6 月份推出的《死亡擱淺2 冥灘之上》或許就有機會比前代《死亡擱淺》的跨平台時間更短，在今年 12 月份左右就有望推出 PC 版遊戲。
