PS Plus免費遊戲｜《極速快感：桀驁不馴》領銜 1 月會員免費陣容
同時還有《傳奇米奇重製版》和《地心守護者》。
今日 Sony 公布了 PS Plus 的 1 月份會員免費遊戲陣容。這次的作品共有 3 款，分別是同時對應 PS5、PS4 的《傳奇米奇重製版》、《地心守護者》和對應 PS5 的《極速快感：桀驁不馴》。會免遊戲的限定日期是 1 月 6 日至 2 月 2 日，感興趣的玩家記得看好時間將其加入保存庫。需要注意的是，隨著大部分玩家已由 PS4 轉為 PS5，PS Plus 服務整體也會逐漸偏向 PS5 遊戲喔。
