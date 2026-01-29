PS Plus免費遊戲｜《空戰奇兵 7》領銜 2 月會員免費陣容

《空戰奇兵 7》領銜 2 月會員免費陣容

今日 Sony 公布了 PS Plus 的 2 月份會員免費遊戲陣容。這次的作品共有 4 款，分別是對應 PS5 的《Undisputed》、對應 PS4 的《《空戰奇兵 7》以及同時對應 PS5、PS4 的《深海迷航: 氷點之下》和《奧特羅斯》。會免遊戲的限定日期是 2 月 3 日至 3 月 2 日，感興趣的玩家記得看好時間將其加入保存庫。需要注意的是，隨著大部分玩家已由 PS4 轉為 PS5，PS Plus 服務整體也會逐漸偏向 PS5 遊戲喔。

