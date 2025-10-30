PS Plus免費遊戲｜《Stray 浪貓》領銜 11 月會員免費陣容

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，邊境管理也受到關注。對此，海洋委員會主委管碧玲今（29）日表示，從非洲豬瘟開始防疫到現在，總共海巡署所處理的岸際豬屍是179個案例，其中有20個案例是陽性，但是豬屍問題主要我們做了這些清消，基本上去汙染到豬場的機率是比較低的。她強調，海巡署非常重視豬屍處理的SOP，基本上就是假設每一隻豬屍被發現，都把它當做有可能是非洲豬瘟造成的，然後在這個假設的情況下去處理

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前