PS Portal 終於開放雲端串流遊戲，無須 PS5 連線即可暢玩

在經過了一段時間的 beta 測試後，PS Portal 的雲端串流遊戲功能終於在今天正式推出。現在玩家無須連接主機，便可直接在雲端串流遊玩《對馬戰鬼》、《Astro Bot》、《邊緣禁地 4》等「數千款作品」。不過因為這種玩法需要連線 Sony 的伺服器，所以你必須加入 PS Plus 會員才可體驗。但即便如此，有了新功能的加持至少 PS Portal 可以擺脫 PS5 的「桎梏」。只要網速夠快夠穩，它就真的是「隨處可玩」了。雲端串流初期會在北美和歐洲多國開放，台灣的上線時間尚未確定。

除了雲端串流外，官方也藉此機會更新了 PS Portal 的 UI，同時還加入了搜尋分頁、3D 音訊支援、鎖定畫面密碼等特性。

