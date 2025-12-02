PS5《原神》限量版DualSense預購12月11日開跑！2026年1月上市

DualSense無線控制器 –《原神》限量版將於2026年1月21日起在台灣發售，限量版將於2025年12月11日開始預購，建議零售價為台幣2,580元，玩家可於指定銷售點進行預購。這款全新控制器以空靈的白、金和綠色配色，並飾有奇幻國度的神秘符紋，包括雙子旅行者「空」與「熒」的標誌，以及最受信賴的嚮導「派蒙」。

（來源：SIET官方提供）

透過即將推出的DualSense無線控制器 -《原神》限量版展開全新冒險

預購將於12月11日開跑，2026年1月起上市

Isabelle Tomatis－SIE硬體、PSVR、周邊設備與周邊設備授權副總裁表示隨著《原神》「月之三」版本即將登陸PlayStation 5，帶來全新的可遊玩角色杜林和挪德卡萊的全新故事更新，我們很高興能夠揭曉DualSense無線控制器 –《原神》限量版。

為了打造出這款啟發自《原神》內神奇冒險國度的特殊設計，我們的Sony Interactive Entertainment團隊與HoYoverse展開了密切的合作。以下是HoYoverse全球發行與營運總裁Wenyi Jin針對這款控制器分享的更多資訊：

「我們很榮幸能夠有機會為我們全世界的玩家及粉絲帶來DualSense無線控制器 –《原神》限量版。這款控制器擁有啟發自《原神》深受喜愛之雙子旅行者和派蒙的經典設計元素，讚賞「提瓦特」中多年的冒險與友誼，以及我們與社群的珍貴回憶。我們希望旅行者會喜愛這款控制器，並繼續在《原神》中展開冒險！」

透過這款全新限量版控制器來展開史詩奇幻冒險、打造你的隊伍，並精通七種元素。玩家能夠透過可強化遊戲體驗的創新主機及DualSense控制器功能，在PS5上繼續寫下自己的傳奇，並且藉由具臨場感的觸覺回饋、對令人屏息之 4K 視覺效果的支援，以及快如閃電的讀取時間等特色，來探索「提瓦特」和發掘其中的秘密。

DualSense無線控制器 –《原神》限量版的建議零售價格為TWD2,580，售完為止。預購將由2025年12月11日開始，顧客可於指定零售商進行預購。

自2026年1月21日起，這款控制器將在全亞洲包括日本等特定市場上市。控制器的實際推出日期與供應情況可能依各國家/地區而異。

