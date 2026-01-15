PS5串流掌機PlayStation Portal要改版？傳聞Pro型號螢幕變OLED支援120Hz

索尼與 PS5 綁定的串流掌機 PlayStation Portal（PS Portal）近期被爆出正在準備硬體升級，根據消息，其中最大的變化點在於螢幕規格，將由現行的 LCD 升級為 OLED，並有機會支援到 120Hz 更新率，整體效能有望提升。

PlayStation Portal 上市後其實意外熱賣，有一陣子相當缺貨 (Photo by Future Publishing via Getty Images)

這款升級後的掌機被暫稱為 PlayStation Portal Pro，但非索尼官方定名，若 OLED 面板與 120Hz 更新率屬實，對玩家來說是好事一件，尤其 OLED 在黑色表現、對比度與色彩飽和度上的優勢，對以串流顯示 PS5 遊戲畫面的 Portal 而言，將直接影響實際遊玩體驗。

這項傳聞之所以受到關注，也與 PlayStation Portal 近期迎來的重要功能更新有關。索尼日前已為 PlayStation Plus Premium 會員追加雲端串流功能（但此功能台灣仍未上線），讓部分 PS5 遊戲即使在沒有主機本體的情況下，也能直接透過 Portal 進行遊玩，使其定位不再只是單純的「遠端串流掌機」，而是逐步朝向更獨立、更彈性的遊戲裝置發展。