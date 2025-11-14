PS5五週年揭密大數據！遊玩時數最長遊戲竟是《刺客教條 維京紀元》？
轉眼間，Sony 旗下最新一代的 PS5 遊戲主機推出已經五年了，雖然一推出就碰到了疫情影響，但這 5 年來 PS5 仍然陪伴了全球玩家走過許多精彩時刻。日前官方也公布了 PS5 五週年的相關數據，過去五年中全球玩家在 PS5 上總共贏得了 400 億個獎盃。並且總計在 PS5 上遊玩了超過 1000 億小時，PlayStation Store 官方商店中的 PS5 遊戲更突破了 7500 款。官方並分享，以單人遊戲來說過去五年玩家在 PS5 上玩最多的是《刺客教條：維京紀元》，而多人遊戲最後由《要塞英雄》獲得此項殊榮。
PlayStation 官方日前在 PS5 推出五週年之際發布了這五年來全球 PS5 玩家創造的許多數據，其中共享螢幕功能已經被用了 16 億次，玩家們透過共享螢幕也分享了超過 9 億小時的遊戲內容，與更多朋友一起同樂。以及在無障礙功能上，官方也表示截至目前為止已經從原本的 11 項無障礙功能新增到 20 項，並且全球每 4 個 PS5 玩家就有一個會啟用，真正幫到了許多玩家能順利玩 PS5。
此外，在連結玩家社群的相關數據中，PlayStation 也分享已經有超過 10 億次通話由 PS App 進行，讓玩家們能更順暢地與好友一起玩遊戲。而這 5 年來 PS5 系列主機的全球銷量已經超過 8400 萬台，官方也類比，如果所有售出的主機排成一條線的話將超過 28600 公里，足以從日本東京出發，排到美國舊金山再到英國倫敦。
如果算上總遊玩時數最多的前三名遊戲，單人遊戲由《刺客教條：維京紀元》奪魁，成為過去五年來 PS5 上最多人玩的遊戲，緊隨其後的是《戰神：諸神黃昏》與《霍格華茲的傳承》。多人遊戲類別的冠軍則是《要塞英雄》贏過了《俠盜獵車手V》與《決勝時刻現代戰爭II》。官方也分享，這五年間全球玩家總遊玩時數突破 1000 億小時，並贏得了 400 億個獎盃，其中包括了 1.1 億個白金獎盃。而目前看起來，PS5 主機的生命週期遠未到終點，或許接下來我們還能期待更多更誇張的遊玩數據，紀念全球玩家們一起走過的這段路。
