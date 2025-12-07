PS5手把超進化！新型號悄改款，電量直接爆增55%
距離 Sony 旗下最新的遊戲主機 PS5 問世已經五年過去了，而伴隨著 PS5 推出的新一代手把 DualSense 無線控制器也默默地陪伴玩家走過了這五年時光，Sony 在 DualSense 上新增的觸覺回饋、自適應扳機等新功能也進一步提升了 PS5 遊戲的沉浸感，讓玩家們更能享受遊戲世界。而現在，Sony 被爆料繼推出進階款手把 DualSense Edge 後似乎又悄悄對 DualSense 手把改進，新的型號顯著提升了續航力，充一次電就能連續遊玩超過 15 個小時，比舊款 DualSense 還要多 33% ~ 55 % 電量。
一位波蘭的硬體改裝者 Modyfikatorcasper 日前分享了他的測試結果，稱他買來了 Sony 最新型號為 CFI-ZCT2W 的 DualSense 控制器測試，結果測試結果非常的讓人驚訝，因為相比於舊型號的 DualSense 手把，CFI-ZCT2W 型號的 DualSense 控制器續航力超過 15 個小時，比起原版的 DualSense 控制器 6~10 小時的續航時間多出了 33% ~ 55%。
Modyfikatorcasper 也實際拆開 DualSense 控制器，發現事實上這 5 年間 Sony 都有不斷對 DualSense 控制器的內部進行優化改善，最後成功在這塊容量為 1560 毫安時的電池上壓榨出了更多續航力，也讓新型號的手把更省電、充電溫度也更低、更安全。也因此，或許接下來如果有玩家需要購入 DualSense 手把的話，可以花點心思挑一下手把型號，就能獲得更好的續航力、暢玩更久的遊戲了。
其他人也在看
《刺客教條：暗影者》副總監：「遊戲品質很高，雙主角系統與動作設計來自《刺客教條：梟雄》的進化」
雖然從今年 3 月份推出以來，《刺客教條：暗影者》就不斷被 Ubisoft 拿出許多數據意圖證實遊戲本身多麼成功，但圍繞在《刺客教條：暗影者》身上的除了從開發時就壟罩的史實與 DEI 爭議外，遊戲上市之後的實際銷量與到底是不是真的成功也受到了許多玩家的懷疑與討論。不過，至少從遊戲美術等技術層面上來說，《刺客教條：暗影者》依然打造了很有 Ubisoft 風格的超強畫面，動作設計也很亮眼。而對此遊戲副總監 Simon Lemay-Comtois 最近就受訪並表示，其實《刺客教條：暗影者》對他們來說真的是一部品質很高的作品，而許多方面都是來自於 2015 年時同樣出自 Ubisoft 魁北克工作室之手的《刺客教條：梟雄》的改進與進化。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《Hytale》搶先體驗不上Steam！開發團隊：專注開發而非應對負評
由 Hypixel Studios 開發，受到許多玩家期待的麥塊風沙盒生存 RPG 遊戲《Hytale》，先前終於宣布將於明年 1 月展開搶先體驗（Early Access），但讓玩家們意外的是，遊戲初期將不會在 Steam 平台上架。開發團隊證實這並非 Steam 單方面的決策，而是工作室為了能更專注於遊戲本身所做出的選擇。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
字節跳動「代理式AI手機」惹議 陸多家App封鎖語音操控功能
熱門短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動，最新推出的「代理式AI手機」Nubia M153近日在大陸引發數位平台反彈，多家大型App基於「公平性」與「資安風險」陸續封鎖其語音代理功能，使這款話題性十足的AI裝置上市不久便面臨多重限制。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
集英社認了？漫畫新人獎AI爭議，官方拒絕回應：無可奉告
集英社今年 9 月公布了「ヤングジャンプ新人漫画大賞」第 36 屆新人漫畫大賞的得獎名單，其中獲得「佳作」殊榮及獎金 43 萬日圓的作品《御国の羽々斬様》（作者：森永侮瑠戊ン），卻在網路上引起爭議，因為網友發現許多畫面疑似是使用 AI，卻依然被評審稱讚「畫功極高」。而當外媒詢問集英社時，對方卻表示不公開評審規則，也對整起事件無可奉告。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025授權hololive同步轉播！12位成員參與，跟死神等人一起看誰拿年度最佳遊戲
全球知名的 VTuber 經紀公司 hololive production 正式宣布，將以官方聯合轉播夥伴的身分，參與即將於台灣時間 12 月 12 日上午 8:30 舉行的「2025 年遊戲大獎」（The Game Awards, TGA）。這合作代表 hololive 旗下 VTuber 將能透過官方授權的直播，和全球粉絲一同即時觀賞這場遊戲界的年度盛事，見證各項大獎的誕生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
醫療機器人走入臨床 衛福部明年擬訂生成式AI指引
今（2025）年台灣醫療科技展，集結全台指標醫院、科技、生技等600多家機構共同展出，各院所利用AI輔助診斷和篩檢愈來愈普及，醫療機器人最新應用也愈來愈廣泛。衛福部強調，已經著手研擬醫療機構應用生成式AI指引草案，明（2026）年上半年將邀請相關單位開會討論，訂出規範。公視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
不只機場Wi-Fi藏危機！「這1免費物」也有資安風險
生活中心／周孟漢報導近年來台灣人愛出國，其中不少人下飛機後，都會使用機場相關設施，但在用這些公共設備前請務必注意「資安風險」！除了過去人們熟知的Wi-Fi藏著危機外，機場的「1免費物」也有機會能讓民眾的個資外洩，甚至就連TSA（美國運輸安全局）、FCC（美國聯邦通訊委員會）都接連發布警告，提醒旅客務必注意。民視 ・ 6 小時前 ・ 1
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新版動畫要來？《家庭教師REBORN》疑似註冊新網域，網猜20週年公開
由天野明所創作的知名少年漫畫作品《家庭教師 HITMAN REBORN!》，在 2012 年就已經完結，並也曾在 2006 年到 2010 年之間播出過動畫版。如今 20 年時間即將過去，從 2022 年以來，網路上開始有爆料消息指出，《家庭教師 HITMAN REBORN!》可能會推出重啟版的新動畫，但一直遲遲沒有宣布。直到最近，一個和《家庭教師 HITMAN REBORN!》有關的新網域被發現，讓許多粉絲再次燃起希望。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
內政部禁小紅書「不合法」？律師爆「跳過6道手續」酸：是北韓法學派嗎
內政部與刑事局日前宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年，消息一出引發外界高度議論。對此，律師葉慶元在臉書發文質疑內政部手續不合法，他提出法條表示，內政部封禁小紅書跳過了6道手續，大酸「這是北韓法學派的依法行政嗎」？國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 2
出國注意！申請這證件恐喪失台灣身分 移民署證實了
年節、寒假即將到來，也有許多人開始規劃要出國遊玩，但提醒大家，千萬不要申辦「中國邊境旅遊護照」，移民署提醒，申請該證件恐導致喪失台灣身分相關權益。移民署指出，以往曾發生國人赴中國大陸旅遊時，向中國旅行台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
影/一腳踹飛老闆！陸企眾擎T800機器人測試 CEO驚呼會骨折
大陸眾擎機器人日前發布一段T800人形機器人測試影片，CEO執行長趙同陽身穿護具親自上陣，卻在第二次測試時被機器人一腳踹中腹部、直接摔倒在地，引發網友熱議。趙同陽事後直呼「太暴力了、太殘暴了」，強調若不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
藍硬推「中天條款」逕付二讀！ 鍾佳濱轟：偷偷摸摸、立法粗暴
立法院交通委員會明將排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，不過國民黨團早在上週五立法院會將「中天條款」逕付二讀。民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪時痛批，國民黨的修法都是亂七八糟且粗暴，無論明天是否討論「中天條款」都已經在1個月後要進行表決，顯然他們想在休會前將其三讀通過。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 2
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo奇摩（國際通） ・ 10 小時前 ・ 發起對話
高階AI機型需求增加 台廠供應鏈受惠
受到高階AI手機需求優於預期，全球智慧型手機銷量由年增率1.2%上修至1.5%，達12.55億支，元大投顧最新報告認為手機供應鏈看旺，包括全新（2455）、宏捷科（8086）、晶技（3042）、奇鋐（3017）、新日興（3376）、台積電（2330）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、華通自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
新竹房價狂飆到外圍！「這兩區」每坪喊到60萬嚇壞網 苦主嘆：只能越搬越遠？
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導新竹買房族的壓力令許多人有感，近期又有網友發文崩潰表示，新竹市區、竹北房價早已高不可攀，如今連外圍地區竹東、芎...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
梅西2次神助攻！ 梅西率邁阿密國際奪MLS首座冠軍
阿根廷球星【梅西】率領「邁阿密國際」，以3比1擊敗「溫哥華白浪」，奪下隊史首座美國職業足球大聯盟(MLS)冠軍。在決賽中，梅西送出兩次關鍵助攻，幫助球隊拿下冠軍，並拿下決賽MVP。2026年世界盃足球賽將在明年6月登場，將年滿39歲的梅西，將迎來生涯最後一屆世界盃。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
四款熱門徠卡M鏡頭全新上市 價格、販售時間一次看
作為傳奇之作，徠卡M鏡頭以出眾的性能、精湛的工藝和標誌性的設計享譽全球。徠卡相機公司現推出四款設計獨特的M鏡頭，進一步拓展其產品組合：採用橄欖綠徠卡Safari設計的Summilux-M 35 f/1.4 ASPH.、Summilux-M 50 f/1.4 ASPH.和Summicron-M 28 f/2 ASPH.，以及亮面黑漆版經典款Summilux-M 50 f/1.4。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 412
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33