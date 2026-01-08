PS5新配色3月12日推出！「極限流行系列」手把、限量版主機護蓋搶先看

全新PlayStation 5周邊配件極限流行系列將於2026年3月12日推出，帶來全新配色的DualSense無線控制器及適用於PlayStation 5主機（型號批次 – Slim版）的PS5主機護蓋。

極限流行系列將推出三款耀眼設計︰電音紅、韻律藍及混音綠。亮面黑轉變為鮮明霓虹，每款設計均為遊戲配備帶來全新美學。

極限流行系列DualSense無線控制器及PS5主機護蓋_將於3月12日推出（來源：SIET官方提供）yahoo奇摩遊戲編輯部

SIE硬體、PSVR、周邊設備與周邊設備授權副總裁 Isabelle Tomatis 搶先分享極限流行系列針對DualSense無線控制器與PS5主機護蓋的三款耀眼設計。亮面黑轉變為鮮明霓虹，每款設計均為遊戲配備帶來全新美學。

搭配活力四射的極限流行系列，玩家可在電音、混音和韻律之間選擇樂曲：

透過電音紅全力搖擺。

（來源：SIET官方提供）

透過混音綠脫穎而出。

透過韻律藍全神貫注。

為了分享更多極限流行系列設計與創意發想過程的資訊，以下是我們顏色、材質與表面處理設計團隊的Leo Cardoso及Sae Kobayashi所提供的說明：

我們透過不僅是脫穎出眾而且還主宰全場的系列產品，一路將音量調至最大。受驚人遊戲配備的RGB燈光啟發，這些全新顏色將以最佳的方式恣意放大音量。

– Leo Cardoso

緊密的漸層前後包住DualSense，並以高亮面塗層進行加工處理，讓顏色能比以往更加耀眼奪目。主機護蓋亦獲得同等升級，帶有細微的透明度。

– Sae Kobayashi

極限流行系列 DualSense 無線控制器的建議零售價格(RRP)是港幣668元 / 台幣2,580元。搭配的PS5主機護蓋為限量版，僅在特定市場推出，建議零售價格為港幣588元 / 台幣2,280元。

極限流行系列將於2026年3月12日開始推出，實際推出日期與供應情況可能依各國家／地區而異。

※遊戲內容及推出日期可能根據不同地區/國家而有所調整。

※以上內容如有任何修改，恕不另行通知。

－

