PS5最後防線失守？最底層硬體安全金鑰外流

就在全球迎接新年、沉浸於跨年倒數氛圍之際，遊戲圈卻在跨年夜傳出重大資安消息。國外資安社群指出，PlayStation 5 最底層的硬體安全金鑰疑似已在網路上流出，由於該金鑰屬於無法更新的晶片層設計，引發玩家與科技圈對主機長期安全性的高度關注。

所謂的安全金鑰，存在於 PS5 開機流程最前端的 BootROM 中，主機每次啟動時，都必須先通過這組金鑰的驗證，才能繼續載入系統與遊戲，這套機制被視為整台主機的「第一道大門」。

資安研究人員指出，一旦相關金鑰被公開，理論上就能更深入分析主機底層運作方式，外界便有機會深入研究 PS5 的開機引導流程與底層驗證架構，為逆向工程、自製韌體或非官方系統開發鋪路，不過專家也強調，這並不代表PS5 已立即遭到破解，也不等同於玩家現在就能執行盜版遊戲，主機仍設有多層防護設計，一般使用者短期內不會受到實際影響，但底層關鍵資訊外流，已讓研究門檻明顯降低，對 Sony 而言是一項長期風險。

由於這組金鑰屬於硬體層設計，對 Sony Interactive Entertainment 而言，即使確認風險，也無法透過韌體更新全面修復，若強行更換驗證方式，反而可能導致既有主機無法正常開機，因此較可行的作法，僅能在未來生產批次中重新設計晶片，逐步降低風險。

類似情況過去並非首次發生。PlayStation 3 曾因加密設計問題，讓自製軟體得以執行；Nintendo Switch 早期機型也因硬體漏洞，被開發者用來運行 Linux 等非官方系統，甚至造成可破解版本在二手市場價格飆升。

同時外界也正在關注，這起事件是否會加速 PS5 模擬器在 PC 平台的發展，部分開發者認為，底層資訊公開後，有助於更精準模擬硬體行為，未來不排除出現更多相關研究成果。

不過截至目前為止，Sony 尚未對此事件發表正式回應，分析認為，短期內主機正常使用不受影響，但長期而言，這起硬體層級的資安疑慮，已迫使整個遊戲產業重新思考主機安全設計的極限。

