PS5獨佔新作《Code Violet》評價超慘！開發商強回「是為玩家做遊戲」卻成反效果

PS5 獨佔動作遊戲《Code Violet》正式上市後評價遭遇滑鐵盧，目前在綜合評分網站 Metacritic 上，媒體評分只有 40 分，而玩家評分更低到剩下 2.9 分（滿分 10 分）。雖然官方曾靠預告片展示性感高衩造型來吸引目光，但實際遊戲表現似乎卻無法滿足期待。多家媒體指出，遊戲存在關卡設計重複、敵人 AI 表現差，以及劇情演出生硬等明顯缺陷，導致整體體驗大打折扣。

Code Violet 官方對於自家作品充滿自信。（圖源：Code Violet）
Code Violet 官方對於自家作品充滿自信。（圖源：Code Violet）
面對鋪天蓋地的負評，《Code Violet》的官方 X（推特）並沒有選擇低調處理，反而發表了一篇語氣強硬的聲明，寫道：「我們製作遊戲是為了支持我們的粉絲與玩家，他們才是真正花自己辛苦賺來的錢購買我們的遊戲並支持我們的人，而不是評論者。」這番言論被外界視為對低分評價的直接反擊，想要將批評歸咎於媒體和核心粉絲之間的觀點落差，但這種態度卻反而激怒了社群。

事實上，《Code Violet》在發售前就曾因爭議言論引起關注。開發團隊過去曾公開表示拒絕推出 PC 版本，理由竟是擔心玩家會製作「裸體 Mod」等成人模組破壞角色形象。然而諷刺的是，官方隨後卻在行銷宣傳中主動推出強調角色身材的「性感高衩裝」造型，這種前後矛盾的態度被不少玩家批評為雙重標準，如今加上遊戲評價和公關應對失當，讓本作的處境更加雪上加霜。

