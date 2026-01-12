PS5獨佔新作《Code Violet》評價超慘！開發商強回「是為玩家做遊戲」卻成反效果
PS5 獨佔動作遊戲《Code Violet》正式上市後評價遭遇滑鐵盧，目前在綜合評分網站 Metacritic 上，媒體評分只有 40 分，而玩家評分更低到剩下 2.9 分（滿分 10 分）。雖然官方曾靠預告片展示性感高衩造型來吸引目光，但實際遊戲表現似乎卻無法滿足期待。多家媒體指出，遊戲存在關卡設計重複、敵人 AI 表現差，以及劇情演出生硬等明顯缺陷，導致整體體驗大打折扣。
面對鋪天蓋地的負評，《Code Violet》的官方 X（推特）並沒有選擇低調處理，反而發表了一篇語氣強硬的聲明，寫道：「我們製作遊戲是為了支持我們的粉絲與玩家，他們才是真正花自己辛苦賺來的錢購買我們的遊戲並支持我們的人，而不是評論者。」這番言論被外界視為對低分評價的直接反擊，想要將批評歸咎於媒體和核心粉絲之間的觀點落差，但這種態度卻反而激怒了社群。
事實上，《Code Violet》在發售前就曾因爭議言論引起關注。開發團隊過去曾公開表示拒絕推出 PC 版本，理由竟是擔心玩家會製作「裸體 Mod」等成人模組破壞角色形象。然而諷刺的是，官方隨後卻在行銷宣傳中主動推出強調角色身材的「性感高衩裝」造型，這種前後矛盾的態度被不少玩家批評為雙重標準，如今加上遊戲評價和公關應對失當，讓本作的處境更加雪上加霜。
We make games for our fans and players who actually spend their hard earned money on our games and support us, not critics.
Fans made us number one and fans are having fun with our “dated” old school gameplay.
You all have made Code Violet our biggest success to date and still…
— TeamKill Media (@TeamKillMedia) January 9, 2026
