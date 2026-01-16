PS5獨佔遊戲越來越少是好事？一張歷代統計圖引爆玩家兩極論戰

不少玩家都知道，PlayStation 從一代到現在 PS5 的獨佔遊戲數量可以說是逐漸減少，現在連索尼自己都會將遊戲移植到 PC 上好賺更多錢，而近日一張統計圖在 X 上引起玩家熱議，也掀起兩極看法，一邊認為沒有獨佔才好，另一邊則是嘲諷 PS5 根本沒遊戲可以玩。

每一代的獨佔遊戲數量逐漸減少，是好還是壞？（圖源：PlayStation）

其中一派玩家認為，獨佔遊戲變少是好事，代表更多作品能跨平台推出，對消費者（玩家）而言是實質利多，有人直言：「獨佔越少，玩家選擇越自由」，甚至有人用汽車比喻，認為如果一輛車只能用專屬燃料會很荒謬，遊戲平台強行獨佔同樣不合理，特別是當 PC 版本往往能提供更好的效能與體驗時。

另一派聲音則相當諷刺，認為 PS5「幾乎沒有遊戲可玩」。有人調侃：「PS6 到時候可能只剩兩款獨佔」、「PS5 獨佔的遊戲，最後都會跑去 Steam」。其中像《劍星》就被點名，有玩家表示自己是為了這款遊戲才買 PS5，結果一年後便登上 PC，讓人感覺被背刺。此外，也有不少人指出，許多所謂的 PS5 獨佔，其實同時也登陸 PS4，進一步削弱了新主機的吸引力。

其中 PS2 與 PS3 也被多次提及，有玩家表示：「PS2 是巔峰」，至今仍保留主機；也有人認為 PS3 才是最值得擁有的一代，尤其是早期具備完整向下相容的機型，不僅能遊玩 PS1、PS2、PS3 的大量獨佔作品，還兼具 CD、DVD、Blu-ray 播放功能，再加上當年的 PlayStation Store 內容，整體價值遠勝後續世代。

討論中也不乏與任天堂的對比聲浪，有人直接表示「拿去和任天堂歷代獨佔比一比就知道差距」，甚至有人嘲諷：「Switch 2 發售不到一年的獨佔數量都可能比 PS5 多，這很尷尬。」對這些玩家而言，獨佔仍然是主機品牌辨識度與吸引力的核心。