PS5賣破9200萬台超車PS3！季銷量贏過Switch 2，PSN玩家數也創新高
根據過往 Sony 旗下遊戲主機 PlayStation 的更新頻率，大約每隔 7 年就會推出新一代主機，持續帶給玩家們非常好的遊戲體驗。而很快的，距離 2020 年 PS5 系列正式發售以來，今年就已經進入 PS5 時代的末期了，或許玩家們也能開始期待 PS6。不過，雖然已經發售 5 年多，但 PS5 主機至今似乎仍然是全球最受歡迎的遊戲主機之一，根據 Sony 集團最新的財報顯示，PS5 在上一季的單季出貨量突破 800 萬台，累計總銷量破 9200 萬，也在單季表現中超越了競爭對手 Nintendo Switch 2，而 PSN 的月活躍玩家數也創下歷史新高。
Sony 集團昨（5）天更新了單季財報，揭露旗下各業務的表現。而在遊戲業務方面，PS5 單季賣出 810 萬台，讓 PS5 的歷史累計總銷量突破 9220 萬，正式超越 PS3 的 8740 萬台紀錄。而除此之外，PS5 的單季銷售表現也贏過競爭對手 Nintendo Switch 2，後者在上一季中賣出了 700 萬台，這或許是因為 PS5 數位版現在在歐美市場已經降價到比 Switch 2 還便宜導致。並且，PSN 月活躍用戶數也創下新高，達到 1.32 億月活躍用戶。
此外，在遊戲銷售方面，PS5 與 PS4 兩個平台全球總計賣出了 9720 萬套遊戲，其中 PlayStation 的第一方遊戲約佔了 13.5%，賣出 1320 萬套。而同時，數位版遊戲的需求持續上升，占比總銷量 76%。並且，Sony 也特別指出，第一方遊戲《羊蹄山戰鬼》的同期銷量超越前作《對馬戰鬼》，也是 2025 年 PS5 平台下載量最高的遊戲之一。
至於 PS5 準備如何面對 AI 浪潮造成的全球記憶體產能缺口，Sony 首席財務官表示，他們目前已經準備好了下一個財年的記憶體需求最低供應量，足以支撐到今年年底銷售季，PS5 主機今年整年應該都能供應無虞。此外，他們也會向供應商談判，爭取記憶體有足夠的供應量，並且也會進一步提升來自軟體與線上服務的收入，以減緩記憶體漲價對 PlayStation 部門的影響。
