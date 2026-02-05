Sony稍早公布其2025財年第三季 (2025年10月至12月)的財報結果，顯示雖然PlayStation 5遊戲主機進入銷售生命週期中後段，單季銷量相比去年同期呈現下滑，但在自家遊戲作品《羊蹄山戰鬼》 (Ghost of Yotei)熱銷助攻，以及匯率紅利下，使得整體遊戲事業獲利反而逆勢成長。

PS5累積銷量突破9200萬台！獲利大增但硬體銷量下滑，Sony強調Xperia手機業務「暫無變動」

此外，針對外界近期盛傳Sony是否會繼電視業務之後，進一步將業務部家的手機部門拆分或對外出售，Sony集團財務長陶琳在財報會議上明確表示，Xperia手機業務目前將「維持現狀」。

PS5賣不動了？轉向「軟體獲利」模式

根據財報數據，Sony集團在上一季內營收微幅成長1%，達3兆7137億日圓，營業淨利則大增22%，達5150億日圓規模。

而在玩家最關心的遊戲與網路服務事業 (G&NS) 部分，出現了「營收減、獲利增」的現象：

• 營收：下滑4%至1兆6136億日圓。主要原因是PlayStation 5硬體銷售台數減少。

• 獲利：大增19%至228億日圓。成長動力來自自家遊戲熱賣、PlayStation Plus訂閱收入增加，以及日圓匯率影響。

• PlayStation 5主機銷量：在第3季內共賣出800萬台，相比去年同期減少150萬台。截至2025年底，PlayStation 5全球累積出貨量已經達成9220萬台，距離1億台的銷量目標僅有一步之遙。

雖然硬體動能趨緩，但軟體生態系卻達到新高點。PlayStation Network (PSN)的每月活躍用戶數 (MAU) 創下歷史新高，達到1億3200萬人，數位版遊戲銷售比例更已經達76%，顯示實體光碟市場進一步萎縮。

Xperia手機業務：不分拆，維持現狀

除了遊戲，本次財報會議的另一個焦點在於Xperia手機的去留。

由於Sony近期才剛宣佈將BRAVIA電視業務與中國TCL合資成立第三方公司經營 (實質上為拆分)，外界擔憂長年獲利不佳的手機部門是否會步上後塵。加上2025年旗艦機種Xperia 1 VII首次委外代工 (由中國合作業者)即爆發生產瑕疵，更讓市場充滿疑慮。

對此，Sony財務長陶琳並未正面回應「永遠不拆分」，但強調目前「沒有關於手機業務的 (變動)規劃」，將維持現狀。但他也補充，視產品組合管理的最佳化仍是重要議題，因此被媒體解讀為Xperia品牌在短期內仍留存，但營運模式可能會持續調整。

