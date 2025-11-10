PSA偏高卻查不出！75歲男靠「2方法」揪出隱藏版攝護腺癌

【健康醫療網／記者陳靖安報導】旅居國外多年的75歲李先生，長期飽受排尿不順困擾，即使攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，並在國內外兩度接受傳統隨機切片，卻始終未能抓到潛藏的癌細胞。就醫遵循台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師的建議，進一步採核磁共振（MRI）與超音波融合導引切片，最終在傳統切片難以觸及的前列腺前區，揪出「隱藏版」第三期攝護腺癌。

攝護腺癌易誤認老化或攝護腺肥大 末期預後差

鐘伯恩醫師指出，攝護腺癌是男性常見的癌症之一，早期多無明顯症狀，但隨著男性年紀增長，不少人會開始出現頻尿、夜尿、血尿等症狀，常被認為老化或攝護腺肥大，導致延誤診斷。

而根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，當癌細胞突破攝護腺包膜或侵犯精囊時，病程即進入第三期；若進而轉移至骨骼或淋巴結，則屬第四期，患者預後通常不好。

精準影像檢查 突破傳統切片盲區

鐘伯恩醫師指出，高齡、家族病史與特定基因突變，是攝護腺癌主要危險因子。臨床上常見的肛門指診與PSA血液檢測，是屬於初步篩檢；傳統隨機切片，特別是針對前列腺前區等「切片盲區」的病灶，定位能力有限，常會造成漏診。

依照國際指引，鐘伯恩醫師強調，當PSA異常或臨床高度懷疑時，建議可進行MRI檢查，並依照影像特徵與分級，決定是否進行融合導引切片，可大幅提升診斷準確率。

高解析3D視野＋微創切口 確保術後功能

在治療方面，根除性攝護腺切除術，是非轉移期癌症的重要治療選項。醫療團隊為李先生採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術。鐘伯恩醫師解釋，達文西手術可在高解析度的三維視野下，透過數個1至2公分小切口，精細分離組織，完整切除癌變的攝護腺與儲精囊，並以最大程度地保留神經血管束，維持住患者的排尿控制與性功能。術後，李先生再配合放射治療，控制整體病情，現已重拾健康生活。

守護攝護腺 早期篩檢是治療關鍵

國際臨床數據顯示，若在侷限期發現並接受治療，攝護腺癌五年存活率高達99%；但若延誤至遠端轉移，存活率則降至約37%。因此，鐘伯恩醫師提醒，男性應從50歲起，定期與醫師討論PSA篩檢，有家族病史或高風險族群，建議提早從45歲開始，就可以定期檢查。若發現PSA值超過4 ng/mL或持續上升，應立即由泌尿科醫師評估，是否需影像檢查與導引切片確認。

他也再次呼籲男性朋友，一旦出現頻尿、夜尿或排尿困難等症狀，應儘早就醫，及早診斷、早期治療，守護攝護腺健康。

