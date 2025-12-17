PSA指數高=攝護腺癌？6旬男做「這些檢查」解開健檢紅字疑雲！

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名66歲的男性里長在某次例行健檢中，意外發現血液檢測的前列腺特異抗原（PSA）數值達6.36，高於一般常見範圍，隨後他也接受前列腺健康指數（PHI）檢測，數值為31.9。雖然這樣的指數顯示男子罹患攝護腺癌的風險不高，但由於病人還是會擔心，因此經醫療團隊建議，進一步進行多參數磁振造影（mpMRI）檢查。所幸，影像檢查結果顯示並無疑似攝護腺癌的病灶，無需進行侵入性切片，患者也終於鬆一口氣，並鼓勵身邊男性主動進行相關檢查。

頻尿、夜尿、尿流不順 泌尿症狀影響生活品質

亞東醫院泌尿外科謝尚儒醫師指出，男性常見的下泌尿道症狀可分為「儲尿症狀」與「排尿症狀」兩類，儲尿症狀包含頻尿、急尿與夜尿；排尿症狀則包括尿流變細、斷斷續續、需要用力才能排尿，以及解尿解不乾淨。造成這些症狀的疾病可能包含泌尿道感染、膀胱過動症、攝護腺肥大，但醫師最關注的，是早期沒有明顯症狀、又與良性攝護腺肥大高度重疊的攝護腺癌。因此，男性一旦出現頻尿、夜尿或尿流異常等症狀，應及早就醫檢查，以釐清症狀原因並排除潛在風險。

攝護腺健康勿忽視 PSA檢測助早期發現

由於攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，許多男性往往忽略警訊而延誤就醫，前列腺特異抗原（PSA）檢測是臨床上常用的篩檢方式，透過數值變化幫助醫師初步評估攝護腺健康狀況。謝尚儒醫師表示，PSA 並非癌症專一指標，感染、發炎、良性肥大，甚至騎腳踏車或近期性行為，都可能讓 PSA 短暫升高，因此單靠PSA數值並不足以完全判斷攝護腺癌風險，為了提升篩檢精準度，臨床上常會搭配前列腺健康指數（PHI）檢測。

PHI血液篩檢精準 減少不必要侵入性檢查

PHI是一種血液篩檢指標，結合總PSA、游離型 PSA 和 p2PSA三種指標，能更精準區分良性與惡性病變，不僅協助醫師判斷是否需要進一步進行切片，也有效降低不必要侵入性活檢的發生。謝尚儒醫師進一步補充，對於亞洲男性而言，由於本身罹患攝護腺癌的風險相對較低，若在五十歲過後出現排尿異常，或有攝護腺癌的家族病史時，建議應及早和泌尿科醫師討論，透過 PSA 與 PHI 等篩檢工具排除罹癌的可能，透過PHI的檢測可更精準地評估風險，減少不必要的侵入性檢查和降低病人對癌症的恐慌。

寒冬泌尿症狀易惡化 男性排尿困難不可輕忽

最後，謝尚儒醫師提醒，除了定期檢查外，男性在季節交替時常會出現各種泌尿道不適，尤其天氣轉冷時，頻尿、夜尿、排尿不順等症狀更容易加劇。冬天的寒冷會刺激活化交感神經，使膀胱頸與尿道平滑肌過度收縮，增加排尿阻力；同時，低溫也容易引發膀胱逼尿肌不穩定，導致原本就有攝護腺肥大的患者在寒流來襲時症狀明顯惡化。此外，冬季服用含偽麻黃鹼的感冒藥，也可能造成排尿困難，甚至誘發急性尿滯留，因此男性在寒冷季節用藥需特別謹慎。

