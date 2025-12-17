PSA指數高=攝護腺癌？6旬男做「這些檢查」解開健檢紅字疑雲！
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名66歲的男性里長在某次例行健檢中，意外發現血液檢測的前列腺特異抗原（PSA）數值達6.36，高於一般常見範圍，隨後他也接受前列腺健康指數（PHI）檢測，數值為31.9。雖然這樣的指數顯示男子罹患攝護腺癌的風險不高，但由於病人還是會擔心，因此經醫療團隊建議，進一步進行多參數磁振造影（mpMRI）檢查。所幸，影像檢查結果顯示並無疑似攝護腺癌的病灶，無需進行侵入性切片，患者也終於鬆一口氣，並鼓勵身邊男性主動進行相關檢查。
頻尿、夜尿、尿流不順 泌尿症狀影響生活品質
亞東醫院泌尿外科謝尚儒醫師指出，男性常見的下泌尿道症狀可分為「儲尿症狀」與「排尿症狀」兩類，儲尿症狀包含頻尿、急尿與夜尿；排尿症狀則包括尿流變細、斷斷續續、需要用力才能排尿，以及解尿解不乾淨。造成這些症狀的疾病可能包含泌尿道感染、膀胱過動症、攝護腺肥大，但醫師最關注的，是早期沒有明顯症狀、又與良性攝護腺肥大高度重疊的攝護腺癌。因此，男性一旦出現頻尿、夜尿或尿流異常等症狀，應及早就醫檢查，以釐清症狀原因並排除潛在風險。
攝護腺健康勿忽視 PSA檢測助早期發現
由於攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，許多男性往往忽略警訊而延誤就醫，前列腺特異抗原（PSA）檢測是臨床上常用的篩檢方式，透過數值變化幫助醫師初步評估攝護腺健康狀況。謝尚儒醫師表示，PSA 並非癌症專一指標，感染、發炎、良性肥大，甚至騎腳踏車或近期性行為，都可能讓 PSA 短暫升高，因此單靠PSA數值並不足以完全判斷攝護腺癌風險，為了提升篩檢精準度，臨床上常會搭配前列腺健康指數（PHI）檢測。
PHI血液篩檢精準 減少不必要侵入性檢查
PHI是一種血液篩檢指標，結合總PSA、游離型 PSA 和 p2PSA三種指標，能更精準區分良性與惡性病變，不僅協助醫師判斷是否需要進一步進行切片，也有效降低不必要侵入性活檢的發生。謝尚儒醫師進一步補充，對於亞洲男性而言，由於本身罹患攝護腺癌的風險相對較低，若在五十歲過後出現排尿異常，或有攝護腺癌的家族病史時，建議應及早和泌尿科醫師討論，透過 PSA 與 PHI 等篩檢工具排除罹癌的可能，透過PHI的檢測可更精準地評估風險，減少不必要的侵入性檢查和降低病人對癌症的恐慌。
寒冬泌尿症狀易惡化 男性排尿困難不可輕忽
最後，謝尚儒醫師提醒，除了定期檢查外，男性在季節交替時常會出現各種泌尿道不適，尤其天氣轉冷時，頻尿、夜尿、排尿不順等症狀更容易加劇。冬天的寒冷會刺激活化交感神經，使膀胱頸與尿道平滑肌過度收縮，增加排尿阻力；同時，低溫也容易引發膀胱逼尿肌不穩定，導致原本就有攝護腺肥大的患者在寒流來襲時症狀明顯惡化。此外，冬季服用含偽麻黃鹼的感冒藥，也可能造成排尿困難，甚至誘發急性尿滯留，因此男性在寒冷季節用藥需特別謹慎。
【延伸閱讀】
台灣攝護腺癌晚期比例高！醫：適當治療組合有助改善疾病控制表現
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67113
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年
胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
建中生赴巴西蓋醫院！ 南美行醫近半世紀 醫治勞工「來者不拒」
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
血糖突然失控？醫揪「1食物」害的 很多人一煮就吃好幾天
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
成人也要打疫苗！專家籲帶狀疱疹、RSV納公費接種
台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破兩成，高齡相關疾病與醫療負擔日益浮現。專家指出，隨人口老化而逐年上升的帶狀疱疹，已成為不可忽視的結構性健康風險。台灣健康聯盟今（12／15）日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲政府將帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗納入公費接種。太報 ・ 1 天前 ・ 11
天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU
天冷會增加心肌梗塞的機率，營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他表示，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
腎友注意！醫列超商購物「5大地雷」千萬別碰
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，其中洗腎人口接近10萬人。腎臟科醫師洪永祥提醒，腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
痔瘡血便以為正常！他忽略「1警訊」醫一看嘆：罹癌了
生活中的每一個小警訊都是身體給你的提醒！營養醫學醫師劉博仁在臉書上分享了兩個案例，兩名患者都以為是出現的是小毛病而輕忽，沒想到檢查後卻發現罹癌，劉博仁醫師也用這些案例提醒大家，一定要多注意身體的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院急診拒收 心臟驟停「黃金80分鐘搶命」
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 6
日本癌醫推薦的甜點！6堅果減少癌症復發 這種巧克力能預防癌症、腦中風
癌症患者可以吃甜點嗎？日本癌症治療權威醫師佐藤典宏介紹3種對癌症患者有幫助的甜點。包括堅果、優格和高可可巧克力。以下是他的分享。 癌症患者甜點建議：堅果 既然要吃甜點，那麼當然要選擇對癌症患者健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄某飯店爆11人食物中毒…85歲老翁「躺7天了」！衛生局急採檢
開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
他不菸不酒超養生！醫揪「1原因」慘罹腎臟癌：很多人都中
醫師劉博仁表示，一名腎臟癌患者不菸不酒、無不良生活習慣，在確診腎臟癌後，經檢測發現，其體內PFOS（全氟辛烷磺酸）高達62 ng/mL、PFAS（全氟/多氟烷基物質）也偏高。他表示，研究發現，PFAS會降低免疫功能、血脂異常、增加腎臟癌風險、增加肝臟負擔（如脂肪肝、肝功能異常）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
半年查不出原因！一檢查竟胰臟癌末 醫點名「4大族群」應及早檢查
胰臟癌因早期症狀不明顯，常在確診時已進入晚期，錯失治療時機。醫師林相宏近日分享一名50歲男性病例，原本只是感到胃部有悶脹感，被判斷為胃食道逆流，然而接受藥物治療後依舊沒有改善，直到近一個月，甚至吃一點東西就感到噁心，接受胰臟內視鏡超音波，才確診為第四期胰臟癌。醫師提醒，特定高風險族群應提高警覺，及早進行胰臟相關檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
1人中鏢全家遭殃！專家提醒：「這疾病」傳染力強 夜間發作超崩潰
「疥瘡」是一種由疥蟲感染引起的傳染性皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，特別容易在家庭、養護機構及監所中造成群聚感染。感染疥蟲後，不會立即出現症狀，潛伏期可長達2至6周，而出現癢感是所有疾病之最，夜間會特健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
70%男性感染無症狀！醫警告：染「陰道滴蟲」恐害不孕
一名年輕男性因另一半抱怨下半身不適而被要求就診檢查。該男子原本認為自己沒有症狀，檢查後卻發現感染「陰道滴蟲」。陳鈺昕醫師表示，陰道滴蟲是不論男女都可能感染的性病。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話