PSMA正子檢查 揪出攝護腺癌復發病灶

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沈淑禎醫師表示，透過PSMA正子檢查，可更早掌握癌症實際分布情況，協助醫師制定個人化治療策略。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

75歲黃先生數年前確診攝護腺癌，接受手術後恢復良好。但近期例行追蹤時，攝護腺特異抗原（PSA）數值再度上升，懷疑癌症復發，電腦斷層與骨骼掃描未發現明顯病灶。經進一步以PSMA PET/CT（攝護腺特異性膜抗原正子攝影）檢查，成功找出復發位置，及時調整後續治療計畫，掌握更精準的治療依據，目前狀況良好。

聖馬爾定醫院核子醫學科主任醫師沈淑禎表示，攝護腺癌（又稱前列腺癌）是台灣50歲以上男性常見癌症之一，近年發生率持續上升，即使接受手術或相關治療之後，仍可能面臨復發風險，因此定期追蹤與精準檢查相當重要。

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沈淑禎醫師表示，攝護腺癌患者在接受治療後，最常見的追蹤方式是定期抽血檢測PSA濃度，必要時搭配骨骼掃描、電腦斷層或磁振造影等影像檢查。然而在疾病復發初期，由於病灶體積較小，傳統影像檢查也較難偵測，患者未必會出現明顯症狀，容易錯失早期治療時機。

沈淑禎醫師指出，PSMA正子檢查屬於非侵入性造影檢查，搭配使用POSLUMA（F-18 rhPSMA-7.3）靶向放射性診斷顯影劑，可與攝護腺癌細胞表面的PSMA蛋白高度結合，再透過正子攝影清楚顯示病灶位置，主要用於偵測攝護腺癌是否復發或轉移，特別適合PSA數值已上升，但一般檢查仍無法找出病灶的患者。

此外，若檢查確認已有復發或轉移情形，後續還可搭配Lu177-PSMA標靶核種治療，利用放射性同位素精準鎖定並攻擊癌細胞，降低對正常組織的影響，達到「診療合一」的精準醫療效果。

沈淑禎表示，透過PSMA正子檢查，可更早掌握癌症實際分布情況，協助醫師制定個人化治療策略。若能及早確認復發或轉移位置，便能進一步評估是否接受局部放射治療、手術、荷爾蒙治療、化學治療或標靶治療，不僅可避免不必要的治療與反覆檢查，也有助提升整體治療成效與生活品質，朝向更精準、更有效率的癌症照護目標邁進。