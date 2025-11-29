PSMA精準治療轉移性攝護腺癌

攝護腺癌是台灣男性第三大癌症，儘管早期治療預後佳，但癌細胞一旦轉移，存活率顯著下降。近年針對轉移性攝護腺癌治療已有大幅進展，透過攝護腺特定膜性抗原（PSMA）結合正子斷層掃描，可揪出傳統影像檢查無法顯示的病灶，精準診斷同時結合精準放射標靶療法，可減緩疾病進展風險約6成、死亡風險降低近4成。

台灣每年新增近9000名攝護腺癌患者。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，台灣男性好發年齡約60至75歲，早期沒有明顯症狀，3成患者診斷時已第四期。早期攝護腺癌五年存活率達8到9成，但到了第四期僅剩3到5成。

吳錫金指出，攝護腺癌常見轉移部位包括骨盆腔及後腹腔淋巴結和全身骨骼，亦可能侵犯肺、肝、腦等器官。轉移部位不同也影響預後，若僅局限於淋巴結，平均可存活5到6年，但若合併骨骼或臟器轉移，存活期約2到3年。然而，部分患者毫無症狀，有人直到癌細胞侵蝕骨頭導致腰痠背痛，甚至骨折、下肢癱瘓，或是造成凝血功能異常才發現。因此建議男性50歲以上應接受血清攝護腺特定抗原檢查，如有家族史應提前至45歲。

針對轉移性攝護腺癌治療以降低男性荷爾蒙為主，傳統荷爾蒙治療平均在1到2年後面臨失效，更有部分患者在治療初期就遭遇瓶頸，進展至轉移性去勢抵抗性攝護腺癌。最近十幾年來有幾個重大發展，包括注射的化學藥物及口服的雄激素受體路徑抑制劑等，口服藥物在臨床上較普遍使用。

隨著精準醫療進步，近年發展出利用癌細胞分泌的特異蛋白，作為診斷和治療標記，其中最具代表性的是攝護腺特定膜性抗原（PSMA）。吳錫金說明，有別於傳統的電腦斷層或核磁共振，PSMA結合正子斷層掃描有助於發現遠處淋巴腺，骨頭，肝、肺等器官的轉移病灶，並且能進一步使用使用新一代精準放射標靶治療（鎦-177標記的PSMA分子藥物），帶著放射線進入癌細胞釋放s粒子，精準殺死癌細胞。

美國自2022年起核准新一代精準放射標靶治療使用於轉移性去勢抵抗性攝護腺癌，其適應症為已接受雄激素受體路徑抑制劑及化療，並且失效的患者，並在2025年擴大適應症，不再限定必須接受化療，歐盟亦核准相關適應症。吳錫金說，台灣今年2月已核准新一代精準放射標靶治療適應症，限定在使用過雄激素受體路徑抑制劑及化療患者。每位轉移攝護腺病友的情況都不一樣，唯有透過精準檢測及與醫療團隊充分溝通，才能定出最適當的治療方法。