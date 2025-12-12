PSY代領精神藥物遭警方突襲抓包！江南大叔撐不住 全韓娛震驚

記者林宜君／台北報導

南韓知名歌手PSY因《江南Style》騎馬舞爆紅，近日卻捲入違法用藥爭議，遭警方突襲搜查公司辦公室與車輛。此次事件引發韓國演藝圈高度關注，也讓粉絲與媒體對藝人用藥規範與代領行為議論熱烈。根據《News1》報導，首爾西大門警察署於 4 日對 PSY 所屬公司及相關車輛進行全面搜查，並扣押手機進行數位鑑識。警方調查方向包括PSY是否長期未親自接受診療，卻由經紀人代領「精神類管制藥物」，包括常用於抗焦慮的「Xanax」與短期治療失眠的「Stilnox」。

廣告 廣告

PSY自2022年起可能未親自問診，即透過代領方式取得精神藥物。（圖／翻攝自PSY IG）

警方掌握資料顯示，PSY自2022年起可能未親自問診，即透過代領方式取得精神藥物。這類藥物依規需醫師親自評估與開立，警方正持續分析扣押證據，未排除將對 PSY 傳喚。涉案醫院的A教授也遭到調查。A教授否認違法，表示「透過遠距方式完成診療」，對警方指控並不認同。

PSY涉嫌違反《醫療法》，是否還有未爆彈，成為外界關注焦點。（圖／翻攝自PSY IG）

PSY所屬公司回應：「我們會全力協助調查，未來也會遵循法律程序。」PSY本人坦承「代領藥物確實是疏失」，但強調「在醫療指導下按劑量正常使用」，否認非法大量開藥。近期韓國演藝圈連續爆出多起爭議事件，包括知名藝人曹世鎬疑涉黑、朴娜勑職場霸凌與違法用藥，以及趙震雄少年犯罪黑歷史曝光等。趙震雄已宣布退出演藝圈，曹世鎬停止節目工作，朴娜勑全面停工，如今PSY涉嫌違反《醫療法》，是否還有未爆彈，成為外界關注焦點。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他

陳柏霖、吳慷仁與程青松同框！粉絲瘋狂譴責 怒轟：跟罪犯同框？噁心

于朦朧生前唯一守護者曝光！私下暖心互動細節首度流出 粉絲淚崩！

趙震雄退圈！台灣網友喊：我只在乎《信號2》我們看的是李材韓啊！

