PSY捲違法用藥風波！警方突搜車輛與辦公室 PNATION：將全力配合調查

南韓「江南大叔」PSY驚傳捲入違法取得處方藥爭議。根據 《 News1 》 報導，首爾西大門警察署以涉嫌違反《醫療法》為由，自本月4日起陸續搜索PSY的車輛與所屬公司PNATION的辦公室，並扣押手機做數位鑑識。PNATION昨（11）日回應，強調公司與PSY都會「全力配合警方調查」。

南韓「江南大叔」PSY驚傳捲入違法取得處方藥爭議。（圖／@42psy42）

警方調查方向集中在：PSY是否在未親自就醫的情況下，多次透過經紀人代領需醫師診療後才能開立的精神科藥物。《News1》指出，警方已掌握PSY自2022年起，多次取得抗焦慮藥「Xanax」與安眠藥「Stilnox」，疑似未經面診便持續領藥。相關處方的開立醫師A教授也遭到調查，但他強調自己都有以線上方式問診，否認有任何違法情事。

對外界疑慮，PSY方面坦言「由經紀人代領藥物確實不當」，但否認濫用或非法大量取得處方，表示所有藥物皆在醫師指導下使用。由於近期韓國演藝圈頻頻爆出爭議事件，PSY捲入違法用藥風波也再度引發高度關注。

