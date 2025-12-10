PSY旗下女團宣布「來台跨年」 拍MV「吃到蟲子」笑稱補充蛋白質

Baby DONT Cry將來台跨年。寬寬整合行銷提供

南韓女團 Baby DONT Cry 帶著第二張數位單曲「I DONT CARE」正式回歸，由李玹（Yihyun）、Kumi、Mia、Beni 四名成員組成，她們以更升級的音樂氣勢與舞台表現，展現出不斷成長的全新樣貌。自 6 月以出道單曲「F Girl」亮相以來，Baby DONT Cry 憑藉紮實的歌唱實力與舞台掌控度迅速奠定新世代女子團體地位。如果說「F Girl」傳達的是可愛外表下的自我篤定，那麼這次的「I DONT CARE」則是用更直接、更堅定的聲音宣布：「就算別人怎麼說，我一點也不在乎 I DONT CARE！」這份無畏的自信態度貫穿整首歌曲與回歸概念。

融合樂團音色與國際級製作陣容

這次的數位單曲「I DONT CARE」融合了豐富的樂團音色與充滿躍動感的節奏編排，延續了 Baby DONT Cry 一貫的帥氣能量與自信氣場，並注入了更加成熟的表現力。歌曲的核心訊息是「不管別人說什麼，也要毫不動搖地向前走」，描繪少女們為夢想全力奔跑、不妥協的熱情。在製作陣容方面，「I DONT CARE」展現國際級規格，由 The Black Label 製作人 VVN、IDO 共同參與作詞作曲。此外，曾為 The Weeknd、Ariana Grande 等國際巨星，以及 G-Dragon、TWICE 等頂級 K-pop 藝人操刀的製作人 Tommy “TBHits” Brown 也加入製作，大幅提升了音色細節與歌曲完成度。

BENI。寬寬整合行銷提供

短暫衝擊的歌曲結構獲樂迷好評

「I DONT CARE」歌曲長度僅約 3 分鐘，在當前 K-pop 市場中屬於少見但極具衝擊力的結構，但在段落設計與編曲變化上依然豐富。作品巧妙融合了當代流行元素與第三代 K-pop 的獨特質感，保留了樂團編制的真實張力，同時具有高度洗腦的魅力，推出後便獲得樂迷不少好評。Baby DONT Cry 憑藉此單曲，成功打入南韓音源榜單，在 Melon HOT100 取得亮眼成績，相較出道時期有明顯躍升。

MIA。寬寬整合行銷提供

成員分享回歸興奮心情與拍攝趣事

對於這次回歸，成員們難掩興奮，表示能再次帶著新歌站到大家面前非常幸福，並希望透過新歌展現與「F Girl」截然不同的可能性。在 MV 拍攝現場，也發生了許多趣事。李玹分享在馬路場景拍攝時，目睹大群鳥類從空中掠過的壯觀畫面；而集體吶喊橋段，成員們則笑稱是「額外補充蛋白質」（因小蟲子飛進嘴裡）。Kumi 提到一開始對吊鋼絲有點緊張，但嘗試後覺得非常有趣。Mia 則回憶自己的個人鏡頭有 Beni 在台下默默陪伴，讓現場氣氛變得溫暖輕鬆。

YIHYUN。寬寬整合行銷提供

首次參與海外跨年演出 將登淡水八里舞台

Baby DONT Cry 繼先前參與 KPM 演出後，將首度公開參與海外跨年演出。她們獲邀登上 淡水八里跨年舞台，為歌迷帶來滿滿的新能量。成員們一聽到能再次與海外歌迷相見，便興奮表示：「這是我們的第一場海外跨年演出，一切都好期待喔！」這組南韓大勢新星女團將陪伴歌迷迎接最後一天。

KUMI。寬寬整合行銷提供



