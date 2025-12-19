PTA氧化觸媒龍頭大廠美琪瑪 回台投資在桃園觀音擴廠

投資臺灣事務所今(19)日通過2家企業擴大投資臺灣。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今(19)日通過2家企業擴大投資臺灣，分別為參與臺商回臺方案的美琪瑪國際，以及適用中小企業方案的友證公司；後續尚有13家廠商排隊待審。

投資臺灣事務所指出，美琪瑪國際主要生產氧化觸媒、電池材料，並提供觸媒廢料回收服務，是全球PTA(純對苯二甲酸)氧化觸媒的龍頭廠商，在泰國、印尼、韓國及中國大陸皆設有據點，產品行銷東北亞、東南亞及中東市場，並已成功打入電動車電池供應鏈。因應客戶需求，美琪瑪決定將生產重心移回臺灣，規劃於桃園觀音產業園區投資數億元擴建廠區，並增聘13名本國員工。

新廠將導入AI庫存管理系統與智能化設備，以縮短製程、提升產能，並同步設置太陽能發電設施，逐步落實節能減碳。未來美琪瑪除將營運總部設於臺灣，也規劃以臺灣作為生產與研發核心，發展智能化管理與高附加價值產品，協力推動國內化學工業升級。

友證則是專業事業廢棄物處理業者，主要將廢耐火材、土木或建築廢棄物混合物及一般廢棄物，處理後製成級配粒料與砂石混合物，可供預拌混凝土廠、砂石場及公共工程填料使用。投資臺灣事務所指出，友證看好北部地區營建廢棄物處理需求持續成長，友證規劃在桃園投資約1.7億元，建置營造廢棄物處理新產線，預計增聘40名本國員工。

友證新產線將導入AI技術與自動化控制系統，即時蒐集生產數據，作為管理分析與營運決策優化依據，並選用低耗能設備以降低碳排放。此項投資可將營建工程廢棄物轉化為再生建材，兼顧資源循環、環境保護與創造新經濟價值。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1698家企業、約2兆5900億元投資，預估創造16萬2371個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有337家企業、投資約1兆3918億元，帶來 9萬1993個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1152家企業投資約5896億元，帶來4萬1120個就業機會。

