PTT洩漏公文！全國警嚴抓恐嚇言論？ 刑事局：專案早已執行8天

台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；28日PTT網友在八卦板爆料，指出警政署要抓引發社會恐慌不實言論的發文者；對此，刑事局表示，該專案早在張文案發生隔天便已開始施行，該社群平台公布內容僅是內部敘獎標準，而且也不是最終版本。

根據PTT八卦板內容顯示，內政部警政署因應北市發生重大事件，爰規劃「因應重大事件網路風險訊息巡查專案」，訂於114年12月20日至115年2月22日執行，並將辦理專案評比。

主要巡查標的為Meta、Instagram、X、Tiktok、Threads、YouTube、Dcard、PTT等社群平臺及通訊軟體，針對涉及鼓吹或模仿近期暴力事件之「模仿宣言」類言論、貼文或影片，以及明示或暗示將實施或煽動暴力行為，具有「預告性質」之犯罪言論、貼文或影片，還有捏造或散布不實假訊息，足以引發社會恐慌之不實言論、貼文或影片進行查處。

各單位蒐報或接獲民眾報案發現前述風險訊息後，請填寫「因應重大事件網路風險訊息巡查專案案件通報表」後，通報本隊轉陳刑事局取號；案件蒐報後，如屬重大危害案件，各單位可利用各社群平臺緊急投單機制辦理，如屬一般案件則循調閱資料管道偵辦。

至於案件核分，通報經認定為主政單位者4分，通報後經併案至其他單位2分，主政且實際際查緝嫌犯到案單位30分，前述協辦單位24分，如非以拘捕方式查獲犯嫌者分數減半；至於未查獲嫌犯部分，如已明確認定犯嫌身分者，主政單位16分、協辦單位8分；如無法認定犯嫌身分者，主政單位2分、協辦單位1分；完全無調閱資料者則扣除原始通報加分；另外，發布新聞者，依查緝情形另加50%核分。

對此，刑事局表示，內政部警政署為因應北市發生重大事件，規劃「因應重大事件網路風險訊息巡查專案」，訂於114年12月20日至115年2月22日執行；另外，本局爲了即時應處，已通報各單位執行查緝、網巡等作為，該計畫之評比、獎勵等細節仍在修訂，俟核定後發布。

資深刑警則表示，網巡追查恐嚇訊息的專案早就開始了，這篇內容純粹是警方內部敘獎標準，與一般社會大眾毫無關係，也無須大驚小怪，只要自己不上網亂留言，自然無須擔心警察上門。

