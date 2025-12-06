PTT深綠版主改版標稱「賴瑞隆之子應就地正法」！慘遭組務解職

民進黨立委賴瑞隆遭爆料兒子在學校霸凌同學，且受害者不只１人，賴瑞隆昨（5）日也緊急召開記者會致歉。PTT一名深綠版主擅自改版標，稱「賴瑞隆之子應就地正法」，慘遭組務解職，即刻生效。

民進黨立委賴瑞隆。（圖/資料照）

事件爆發後，PTT政治黑特版（政黑）版主Berotec因擅自將版標改為「賴瑞隆之子應就地正法」，被站方認定煽動違法言論，迅速解除其版主職務。PTT小組長表示，Berotec的行為已嚴重損害本站名譽，情節重大且惡劣，因此裁定即刻解除其版主職務，並註記永久不得再擔任任何看板版主。

據《中時新聞網》報導，Berotec過去因鮮明的政治立場備受關注，他在擔任版主期間曾大力支持726大罷免活動，並多次轉傳相關文章。然而，此次事件卻令其政治形象再度受到質疑。社群平台上，部分網友對此事件展開激烈討論，有支持受害者家庭的聲音，也有認為未成年人行為應由家長負責的看法。

政治立場深綠的PTT政黑版版主Berotec將版標改為「賴瑞隆之子應就地正法」。（圖/翻攝自PTT）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

