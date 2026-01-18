PTT發文「陳菊走了？」遭送辦 藍委憂寒蟬效應提修法

針對行政院因應「賴17條」送出的《社會秩序維護法》修正草案引發爭議，國民黨立委王鴻薇、謝龍介、林沛祥等人提出修法版本，主張現行《社維法》對「散布謠言」認定過於簡略，不僅要明確規定「足以影響」的範圍，更新增「以善意發表言論並經查證者不罰」條款，避免言論自由遭過度限縮。

國民黨立委王鴻薇。（圖／王鴻薇臉書）

此修法提案背景源自去年監察院長陳菊長期臥病期間，有民眾在PTT八卦版發文「陳菊走了？」遭警方依《社維法》火速逮捕送辦，儘管法官最終裁定不罰，仍引發社會對言論自由界線的疑慮與寒蟬效應。藍委認為《社維法》散布謠言構成要件過於簡略，導致警察機關移送法院審理後絕大多數裁定不罰，凸顯法律規範不明確的問題。

廣告 廣告

國民黨立委林沛祥。（圖／林沛祥臉書）

王鴻薇等人提出的修正條文，將原本僅規定「散布謠言足以影響公共之安寧者」的條文，明確界定其範圍為「散布謠言，足以影響國家安全及國防、選舉及罷免、社會經濟、民生、醫療、金融、災害等事項之公共秩序或社會安寧者」。同時增訂「以善意發表言論，依行為人之能力經相當查證者，不罰」的但書條款。

王鴻薇表示，近年《社維法》辦案很氾濫，已涉及侵害言論自由，除了行政院將《社維法》修得更狹隘與緊縮，日前更有民眾發文「陳菊死了？」就被送辦，這些案件最後大多不起訴。她強調提案修法目的，除了訂定明確範圍，也增訂善意發表言論不應受罰，防止「謠言」被過度認定與濫用。

民主文教基金會董事長桂宏誠認為，言論自由不應受政府立法侵害，除非很明確對他人造成不良影響才能處罰，否則基本權利不應受限制。他指出，就理論而言，不只是善意，「只要沒有惡意，且未對他人造成明顯不良影響，都不應受罰」，法律應嚴謹、謹慎，避免因限制言論自由而傷害民主政治。

延伸閱讀

鼓吹戰爭擬開罰百萬惹議 梁文傑「舉輕以明重」喊：不能雙標

北一女師班群分享蔣萬安演講惹議 北市府：大罷免還進校園擺攤

槓歐盟數位服務法！控逼社媒審查 美對前歐盟執委等5人限制簽證