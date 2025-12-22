PTT「禁發《大濛》相關新聞」遭網諷：電影版戒嚴 片商高EQ回應了

政治敏感？PTT論壇新規定「大濛」新聞禁發。（圖／翻攝自PTT電影版）

白色恐怖題材電影《大濛》近期票房突破6000萬元，引發廣泛討論與好評，更榮獲金馬獎最佳劇情片殊榮。然而，由於影片涉及政治敏感議題，常在網路平台上引發正反派激烈論戰。近日，PTT電影版版主宣布禁止發布《大濛》相關新聞，引發網友批評此舉有如「電影版戒嚴」。對此爭議，片商則以高EQ回應，坦言遺憾但也表示理解，同時指出相關討論反而增加了影片曝光度。

政治敏感？PTT論壇新規定「大濛」新聞禁發。（圖／翻攝自PTT電影版）

PTT電影版版主於21日發布公告，表示《大濛》上映近一個月，宣傳已足夠，由於相關新聞下方總是引發政治派系爭論，因此規定禁止發布任何《大濛》相關新聞。違反規定者將被刪文並禁止發文三天，只允許發布觀影心得，且需經過審核。此舉引發正反兩方討論，支持者認為可減少無謂爭論，反對者則質疑此舉有如在電影版實施「戒嚴」。

廣告 廣告

白色恐怖時期題材，《大濛》票房突破6千萬。（圖／牽猴子電影 提供）

《大濛》描述台灣白色恐怖時期，由方郁婷與柯偉林主演，講述一段尋親之旅。影片上映後獲得廣泛好評，目前票房已突破6000萬元，並獲得金馬獎最佳劇情片肯定。

牽猴子股份有限公司共同創辦人王師表示，PTT可能在2008年《海角七號》上映時很有影響力，但後來被許多意見較為極端的網友和版主所影響。對於PTT禁發相關新聞表示無奈，強調PTT本來就不在他們的宣傳平台內，且電影宣傳經費僅有600至700萬元的小規模，沒必要找水軍洗版，相關新聞也都不是他們轉發的。以高EQ回應：「一則以喜是我其實很清楚，一則新聞在網路時代，其實只是幫我們增加更多的曝光和票房。」在串流媒體當道的年代，院線電影製作不易，少了曝光就意味著損失潛在票房。

更多 TVBS 報導

《大濛》金馬包5大獎！口碑場破400萬票房 柯煒林暴紅

《大濛》逆勢成長票房破6千萬大關！ 柯煒林突襲映後喊話：破億炸油條

蔡英文淚崩哭了原因曝光 看《大濛》分享真心話：理解歷史才能往前

2025十大電影榜／《國寶》、《大濛》分佔冠亞軍 林柏宏獲封年度電影發光者

