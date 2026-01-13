PUA最高境界？醫院貼「願意加班」海報 這4句話令眾人傻眼：再一刀就倒

生活中心／王文承報導

近日有醫院製作以「我今天願意加班」為主題的宣導圖文，張貼於院內，希望醫護人員主動加班支援。（示意圖／資料照）

台灣醫療體系長期面臨人力短缺問題，沒想到近日竟有醫院製作以「我今天願意加班」為主題的宣導圖文，張貼於院內，希望醫護人員主動加班支援。相關圖片流出後被轉貼至網路，瞬間引爆醫護圈與網友怒火，痛批此舉根本是「情緒勒索」。

醫院貼願意加班海報 這4句話眾人傻眼



臉書粉絲團「靠北護理師」小編近日在社群平台《IG》與《Threads》發文指出，有網友私訊投訴，某間醫院在院內張貼加班宣導海報，內容包含「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等標語，引發強烈反感。

該系列加班宣導圖曝光後，立刻讓不少醫護人員與網友炸鍋，留言痛批「根本是情緒勒索」、「PUA 的最高境界」、「光明正大情勒護理師」、「你看過哪個英雄很貧窮的？」、「標題爛到不行，整張拿去燒掉」、「這種情勒真的超噁心」。

此外，臉書粉專「超級白急診醫師」也加入討論，將原本的宣導圖文改編成更貼近現實的版本，把「我今天願意加班」改為「我今天不願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」改成「加班不可怕，錢太少才可怕」，甚至將「再一刀就好」改為「再一刀就倒」，直言這樣的標語才真正反映第一線醫護人員的實際處境。

