Puma可能變中資？ 彭博曝中國品牌安踏、李寧擬提收購

德國運動品牌Puma標誌。路透社資料照片



德國運動品牌Puma在市場中落後競爭對手，外媒今日（11/27）透露，中國運動服飾龍頭安踏體育正與其他企業聯手，探討收購Puma的可能性。另一中國運動服裝集團李寧同樣對收購PUMA進行初步評估，日本運動品牌亞瑟士（ASICS）也可能對此產生興趣。

彭博新聞（Bloomberg News）指出，自今年初以來，Puma股價已經腰斬。報導引述知情人士透露，在香港上市的安踏體育正與顧問合作，評估收購Puma的方案，若決定推進，可能會與私募股權公司合作。

廣告 廣告

報導還指出，李寧是此次潛在競購方之一，目前該公司已經與銀行討論融資方案，對收購Puma的可能性進行初步評估；亞瑟士也可能對Puma產生興趣。

安踏體育、Puma及亞瑟士3家公司均未立即回應路透社的評論請求。李寧則透過電郵聲明表示，該公司「未就新聞提及的交易進行任何實質談判或評估」，並強調將持續聚焦品牌發展與成長。

私人控股公司Artemis是Puma的最大股東，其同時掌控精品品牌古馳（Gucci）、巴黎世家（Balenciaga）的母公司開雲集團（Kering）。掌控Artemis集團的皮諾特（Pinault）家族是在2018年從開雲手中收購Puma股權。

Artemis公司曾表示，正就其持有Puma的29%股權評估各種選項，但知情人士9月曾向路透社透露，當時不會按市價出售。根據倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，Puma當前的市值為25.2億歐元（約合917億台幣）。

Puma新任執行長Arthur Hoeld曾在上月表示，該品牌將減少折扣力道、強化行銷並精簡產線，同時裁撤900個企業職位，作為扭轉經營困境的計畫一環。此前該公司因產品需求下滑及美國進口關稅衝擊而業績受挫。

更多太報報導

抵制日本旅遊 中資郵輪取消沖繩靠港下客

香港立法會3成候選人涉中資 專家：反映北京促港融入「國家發展」

英媒揭中資滲透英國經濟血脈 持股機場、核電廠、水公司等總資產近8兆台幣