PUMA將成中國品牌？安踏體育砸564億收購29%股權成最大股東

知名運動品牌PUMA將成為中國品牌？中國體育用品製造商安踏體育（ANTA Sports）宣布買下法國皮諾家族手中持有的29.06％PUMA股份。交易完成後，安踏將一舉成為PUMA最大股東。

根據香港證交所公告，安踏集團花費約15億歐元（約新台幣564億元），以每股35歐元的價格，收購皮諾家族手上的股份。安踏集團表示，收購事項是本集團深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。

安踏集團指出，PUMA作為擁有逾百年歷史的國際領先品牌，在專業運動與潮流文化領域具備強大影響力，能與安踏現有的品牌矩陣形成高度互補。不過安踏集團也強調，未來會致力保持PUMA的品牌風格，但也會激發品牌的優勢與傳統，為全球消費者與股東製造長期價值。

