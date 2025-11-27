Puma將落誰家？中國安踏、李寧摩拳擦掌 日亞瑟士也傳興趣

德國運動品牌Puma的股東法國皮諾(Pinault)家族傳出有意出售其29%持股，並正與顧問合作接觸潛在買家。《彭博新聞》27日援引知情人士消息指出，中國運動服飾公司安踏體育用品正是考慮收購Puma的企業之一，同時有部分人士透露，一旦確定推進收購計畫，安踏將與私募基金合作參與競標。

不願具名消息人士透露，在傳出Puma大股東有意出售股權後，在香港上市的安踏已委聘財務顧問，就可能的收購交易進行初步研析。部分人士還稱，若安踏決定更進一步執行相關計畫，可能會尋求與私募股權基金組成投資聯盟。

針對Puma股權的出售計畫，知情人士表示，其他有可能的競標者還包括另一家中國體育用品同業、由傳奇體操選手以其名字命名的李寧，並透露李寧近期已經與銀行討論融資選項，並對Puma進行初步評估。

Puma股權競標仍初步討論中

消息人士還指出，日本運動品牌亞瑟士(Asics)等公司也可能對Puma有興趣。

消息人士表示，目前各方討論仍處於初步階段，尚不清楚哪些潛在買家會正式提出出價，不過交易是否達成則必須視皮諾家族的期望值。

Puma 最大股東法國億萬富豪皮諾(Pinault)家族今年8月間傳出有意出售其透過旗下Artémis集團控股所持有在德國上市的Puma公司29%股權，隨即傳出有中國體育用品公司有意洽購。

Puma股價今年在德國法蘭克福股市已下跌62%，公司市值降至25億歐元(約29億美元、新台幣910億）。

Artémis 管理合夥人 François-Henri Pinault 去年九月曾表示，該公司持有的 Puma 股權「具參考價值，但非策略性資產」，並指出公司對該持股的後續安排仍持開放態度。

Puma力圖振作但中國買家來勢洶洶

近年來，Puma因產品吸引力不足而面臨市場壓力，現正在新任執行長Arthur Hoeld 帶領下力圖重振品牌。Puma並於今年七月任命前愛迪達(Adidas)資深主管修伯特(Andreas Hubert)出任營運長。修伯特在Adidas任職20年，最近四年擔任資訊長。

而中國安踏近年來透過收購策略，旗下已經擁有Fila、Jack Wolfskin等運動休閒品牌，今年在香港股價已上漲9%，公司市值接近310億美元(約新台幣9725億)。2019 年，安踏曾聯手亞洲私募基金FountainVest Partners等投資方，以52億美元收購Amer Sports，Amer Sports旗下擁有法國薩洛蒙(Salomon)與加拿大始祖鳥(Arc’teryx)等品牌。

安踏尚未對收購Puma股權計畫做出回應，Artémis、Asics和Puma代表則拒絕置評。李寧則稱公司仍專注於自身品牌的發展，並未就收購Puma進行任何「實質」談判或評估。