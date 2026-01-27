PUMA成中國品牌！始祖鳥、Wilson都遭安踏收購

中國知名體育品牌安踏宣布收購Puma。（圖／安踏官網）





中國知名體育用品公司「安踏」體育今（27）日宣布，以約新台幣564億元，收購運動品牌Puma母公司29.06%的股權，成為Puma最大股東。除了Puma之外，安踏已經收購或控股不少品牌，如加拿大戶外品牌始祖鳥、美國知名的運動用品品牌Wilson等。

安踏體育公告指出，收購PUMA是集團深入推進「單聚焦、多品牌、全球化」戰略的重要措施，Puma的全球影響力跟安踏集團現有的佈局有互補作用，透過成為Puma所屬公司最大股東，安踏集團有望進一步提升全球體育用品市場的地位及品牌知名度，進而增強品牌整體的國際競爭力。

安踏體育目前擁有DESCENTE、KOLON SPORT、FILA的中國地區經營權與管理權，並收購了德國戶外品牌JACK WOLFSKIN、女性運動服飾品牌MAIA ACTIVE；以大股東身分掌握加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）、法國高端戶外與運動品牌 Salomon 、美國知名的運動用品品牌Wilson、瑞典高端戶外與滑雪服裝品牌Peak Performance、奧地利高端滑雪用品品牌Atomic等品牌的母公司Amer Sports, Inc的戰略營運。

品牌被安踏集團收購、控股後經營情況

始祖鳥Arc'teryx

始祖鳥與藝術家蔡國強在中國西藏喜馬拉雅山脈，海拔高達5500公尺的江孜熱龍地區施放三次巨型煙火，因為破壞生態被輿論罵翻，中國官方之後介入調查並咎責，藝術家工作室被立案查處、始祖鳥品牌方需要承擔環保賠償跟環境修負責任，這起事件也被輿論指出始祖鳥已經背離了他們宣揚的「尊重自然」理念。

Amer Sports

在2021年新疆棉爭議時，安踏宣布退出「良好棉花發展協會」（BCI），稱「會一直採購新疆棉花」，引起民眾對於安踏旗下公司、控股公司產品供應倫理方面的質疑，並在歐美國家產生抵制聲浪。

