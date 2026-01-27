PUMA變中國品牌？ 安踏砸563億成最大股東

一度能跟愛迪達抗衡的德國PUMA也被中國運動產品巨擘安踏投下563億新台幣的鉅資，收購了三成股份，成為PUMA的最大股東。（圖／翻攝自微博@PUMA彪馬）





你未來覺得很潮的戶外與運動品牌，很有可能都會變成中國企業的資產。繼始祖鳥之後，一度能跟愛迪達抗衡的德國PUMA也被中國運動產品巨擘安踏投下563億新台幣的鉅資，收購了三成股份，成為PUMA的最大股東。

PUMA廣告：「遇見屬於自我的全新輪廓，ROSÉ誠摯邀您共享。」

德國知名運動品牌PUMA找來當紅人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ代言，搭上F1賽車熱潮，推出聯名賽車鞋，重新定義潮流鞋款，不過未來PUMA將被重新定義的，不只運動服飾，還有品牌身分，大陸體育產品巨擘安踏將成為PUMA的最大股東。

安踏ANTA廣告：「耐得住磨才是冠軍的料，冠軍硬殼堅如炬石。」

根據港交所27日公告，安踏用每股35歐元，向法國精品巨頭之一的開雲集團，收購超過4300萬張PUMA股票，將近三成的股份總價15億歐元約台幣563億。由於定位不明，近年來puma的業績，逐漸下滑2025年，甚至發動了兩波裁員，而手握大筆資金的中國安踏集團，就相中了這個曾經跟愛迪達並肩齊步的德國品牌PUMA，將可望進一步拉升安踏的品牌形象，與歐洲的市場通路。安踏集團近年來在國際市場攻城掠地，從義大利的FILA到加拿大的始祖鳥，全部納入囊中，國際品牌市場為之風雲變色。

安踏集團董事局主席丁世忠：「我們一定會通過收購兼併全球性的公司，來成為我們品牌走出去國際化的第一步。」

安踏收購義大利運動品牌FILA，並且成功改造後，安踏創辦人丁世忠2015年開啟買買買之路，幾乎每年都與外國品牌成立合資公司，收購當下已經具有一定國際高度的品牌。

持有豐沛資金的中國企業，正在逐漸改變世人的印象，從原本的品牌代工，開始侵蝕各大名牌的股權結構，從VOLVO到始祖鳥再到PUMA，以往被認定的各國代表品牌，現在發生質變，有可能成為十足十的Made in CHINA。

