Puma跟YouTube接續裁員！ 亞馬遜賺錢也裁1.4萬人

儘管第三季財報亮眼，全球電商龍頭亞馬遜仍展開人事精簡計畫 (圖／達志影像路透社)

全球大企業掀起裁員潮，繼知名運動品牌Puma進行裁員後，Google旗下的影音平台Youtube，也宣布，公司將展開團隊重組，將為自願離職的員工提供補償。而全球電商龍頭 亞馬遜，雖然財報亮眼，卻也展開人事精簡計畫，將裁掉1.4萬人。

Puma面臨嚴峻的經營挑戰，在市場需求疲軟、美國加徵進口關稅等因素影響下，公司發出年度虧損預警。今年初，Puma迎來前Adidas高階主管霍爾德後，積極實施開支縮減計畫，試圖扭轉虧損局面。該公司已削減不必要的批發業務、減少零售商過剩庫存，並降低電商和實體店的促銷活動，同時減少對北美大眾零售商的投資。然而，Puma第三季財報顯示，總銷售額為19.6億歐元（約台幣690多億元），比去年同期減少15%，淨利也從1.28億歐元轉為虧損6230萬歐元。因此，公司決定再裁減900個白領職位，期望從2027年開始恢復成長。

與此同時，YouTube也宣布將進行重組，並向希望離職的美國員工提供自願離職方案。根據外國科技媒體報導，YouTube執行長Neal Mohan在內部備忘錄中指出，公司將進行團隊重組，整合成3個獨立部門，並為自願離職的員工提供補償。CNN財經記者Clare Duffy表示，鑑於過去幾個月其他公司宣布的大規模裁員，YouTube的裁員格外受到關注。Target裁掉1800人，Meta從AI部門裁掉600人，這些因素都加劇了人們對勞動市場和就業機會日益減少的擔憂，部分原因是AI正在取代越來越多的人類工作。

然而，不是所有公司裁員都是因為財報不佳。亞馬遜30日公布的第三季財報相當亮眼，旗下雲端業務營收年增20%，創下2022年底以來最大增幅，高於市場預期的18%，激勵股價在盤後大漲超過13%。公司總銷售額比去年同期增長13%，淨利成長同樣高於分析師預期。CNN資深記者Matt Egan指出，亞馬遜宣布將裁減總部1.4萬名員工，約占總部員工總數的4%，並暗示未來將裁減更多職位。亞馬遜執行長傑西則表示，這波裁員與AI無關，也不是因為財務原因，只是要精簡內部組織層級，防止拖慢領導團隊的運作，並確保投資在正確的部門。

亞馬遜正在印第安納州興建全球最大、完全不依賴輝達晶片的AI資料中心。CNBC財經作家Katie Tarasov表示，亞馬遜正在運送伺服器塔，兩個塔將組成一台超級伺服器，內含64個AI晶片，這些是亞馬遜自主研發的Trainium2晶片，值得注意的是裡面沒有輝達的GPU。亞馬遜聲稱自主研發的AI晶片擁有優勢，AWS晶片的主要優勢就是降低成本。亞馬遜執行長傑西在7月表示，Trainium2的性價比比競爭對手的GPU高出30至40%。Big Technology創辦人Alex Kantrowitz強調，供貨情況也很重要，如果能更快取得晶片而不用排隊等待，就能更快投入工作。亞馬遜計劃未來兩年在印第安那州小鎮興建30棟AI資料中心建築，占地485公頃，總耗電量高達2.2 Gigawatt，相當於150萬戶家庭的供電量，預計創造1000份長期工作，其中至少600個崗位薪資有望高於國家平均值。

