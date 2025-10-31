Puma跟YouTube接續裁員！ 亞馬遜賺錢也裁1.4萬人
全球大企業掀起裁員潮，繼知名運動品牌Puma進行裁員後，Google旗下的影音平台Youtube，也宣布，公司將展開團隊重組，將為自願離職的員工提供補償。而全球電商龍頭 亞馬遜，雖然財報亮眼，卻也展開人事精簡計畫，將裁掉1.4萬人。
Puma面臨嚴峻的經營挑戰，在市場需求疲軟、美國加徵進口關稅等因素影響下，公司發出年度虧損預警。今年初，Puma迎來前Adidas高階主管霍爾德後，積極實施開支縮減計畫，試圖扭轉虧損局面。該公司已削減不必要的批發業務、減少零售商過剩庫存，並降低電商和實體店的促銷活動，同時減少對北美大眾零售商的投資。然而，Puma第三季財報顯示，總銷售額為19.6億歐元（約台幣690多億元），比去年同期減少15%，淨利也從1.28億歐元轉為虧損6230萬歐元。因此，公司決定再裁減900個白領職位，期望從2027年開始恢復成長。
與此同時，YouTube也宣布將進行重組，並向希望離職的美國員工提供自願離職方案。根據外國科技媒體報導，YouTube執行長Neal Mohan在內部備忘錄中指出，公司將進行團隊重組，整合成3個獨立部門，並為自願離職的員工提供補償。CNN財經記者Clare Duffy表示，鑑於過去幾個月其他公司宣布的大規模裁員，YouTube的裁員格外受到關注。Target裁掉1800人，Meta從AI部門裁掉600人，這些因素都加劇了人們對勞動市場和就業機會日益減少的擔憂，部分原因是AI正在取代越來越多的人類工作。
然而，不是所有公司裁員都是因為財報不佳。亞馬遜30日公布的第三季財報相當亮眼，旗下雲端業務營收年增20%，創下2022年底以來最大增幅，高於市場預期的18%，激勵股價在盤後大漲超過13%。公司總銷售額比去年同期增長13%，淨利成長同樣高於分析師預期。CNN資深記者Matt Egan指出，亞馬遜宣布將裁減總部1.4萬名員工，約占總部員工總數的4%，並暗示未來將裁減更多職位。亞馬遜執行長傑西則表示，這波裁員與AI無關，也不是因為財務原因，只是要精簡內部組織層級，防止拖慢領導團隊的運作，並確保投資在正確的部門。
亞馬遜正在印第安納州興建全球最大、完全不依賴輝達晶片的AI資料中心。CNBC財經作家Katie Tarasov表示，亞馬遜正在運送伺服器塔，兩個塔將組成一台超級伺服器，內含64個AI晶片，這些是亞馬遜自主研發的Trainium2晶片，值得注意的是裡面沒有輝達的GPU。亞馬遜聲稱自主研發的AI晶片擁有優勢，AWS晶片的主要優勢就是降低成本。亞馬遜執行長傑西在7月表示，Trainium2的性價比比競爭對手的GPU高出30至40%。Big Technology創辦人Alex Kantrowitz強調，供貨情況也很重要，如果能更快取得晶片而不用排隊等待，就能更快投入工作。亞馬遜計劃未來兩年在印第安那州小鎮興建30棟AI資料中心建築，占地485公頃，總耗電量高達2.2 Gigawatt，相當於150萬戶家庭的供電量，預計創造1000份長期工作，其中至少600個崗位薪資有望高於國家平均值。
更多 TVBS 報導
大陸半導體急起直追 黃仁勳語出驚人：僅差「幾奈秒」
Puma裁員500人不夠！單季虧損逾2.1億 宣布再砍900人
YouTube十年來首次大改組 對美國員工實施「自願離職」
亞馬遜裁1.4萬人！執行長：無關錢與AI跟這因素有關
其他人也在看
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
再觸歷史新天價！台積電成交額爆153.8億稱霸 這「封測龍頭廠」Q3財報亮眼猛攻漲停板
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（31）日早盤以28,280.47點開低，截至上午11時30分暫以28,352.21點維持在上漲64.68點或漲幅0.23%。觀察盤中...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 11 小時前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描
美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金30日晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 23 小時前