Purple Light Up公益活動點燈 地標綻放紫光籲共創共融環境

《圖說》台肥與波士頓科技攜手關注身心障礙者的Purple Light Up公益活動，今（28）日舉行點燈儀式。（圖／台肥提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】台肥公司與波士頓科技共同攜手關注身心障礙者的Purple Light Up公益活動，今年邁入第三年。除了往年配合的TFC南港經貿大樓與漢來飯店外，這次還邀請中國信託金控公司共襄盛舉，今（28）日舉行點燈儀式。南港綻放紫光的地標建築，這次增加中國信託金融園區與LaLaport，在夜晚顯得格外明亮燦爛。主辦單位期盼藉由長達一周的紫光活動，呼籲社會大眾關注身心障礙者的基本權利，攜手創造共融環境。

廣告 廣告

聯合國在1992年將12月3日訂為「國際身心障礙者日」，在每年初冬時間，許多全球各大機構與企業都會點亮紫光，喚醒大眾對於身心障礙者的重視，進而落實為真正的支持行動，台肥與波士頓科技率先合作，展現前瞻關懷與國際接軌。

台肥表示，近年來一直維持足額進用身心障礙者，甚至還超額錄用；台肥最近也與視障團體合作，請視障按摩師為台肥員工服務，放鬆身心，創造雙贏。台肥在未來也將會繼續抱持相同精神，向所有的身心障礙者敞開懷抱，一起創造共融空間。

在今天點燈儀式中，台肥副總劉聖鴻感謝中信與南港三重里里長江輝吉的積極配合，讓東區門戶變得更溫暖，展現更多的深度與關懷，這次活動只是搭起一個舞台，真正的主角其實是台灣每一位為生活奮戰的身心障礙者。身障童盟秘書長周淑菁也吐露心聲，台灣身心障礙者要面對世界，公共空間是一大障礙，有了企業夥伴合作，更能夠喚起大家對於這項議題的持續關注。

除了今年南港紫光建築更加耀眼外，主辦單位將在12月12日（周五）舉辦知名導演曲全立的「台灣超人」電影放映會。曲全立導演自己失去部分視力與聽力，對於台灣身心障礙者的處境感同身受，在「台灣超人」片中，披露多位身心障礙者的奮鬥故事，令人感心落淚。

主辦單位更希望能透過活動拋磚引玉，串聯更多企業，讓更多人能夠透過影像的感染力量，了解身心障礙者的處境與需求。曲全立導演帶來精彩電影片段分享，引發眾人熱烈共鳴，他說，拍攝這些身心障礙者的出發點是同理心，而不是同情心，才不會引發不必要的傷害。

主辦單位鼓勵社會各界努力與一年一度的美麗紫光建築自拍，除了留下溫暖紀念外，更能夠傳播對身心障礙者的善意與關懷。

《圖說》南港漢來大飯店搶眼的紫光溫泉。（圖／台肥提供）

《圖說》LaLaport圓弧紫光成為初冬暖光地標。（圖／台肥提供）