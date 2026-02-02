隨著MWC 2026即將在西班牙巴塞隆納開展，各家手機大廠的旗艦新品消息也開始漫天飛舞，而榮耀則傳出將在展期上公布搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器的新款Magic V6折疊手機，同時將刷新最輕薄折疊手機紀錄。

挑戰物理極限？榮耀Magic V6傳將刷新最輕薄折疊手機紀錄、搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器

榮耀已經確認將在西班牙時間3月2下午4點30分於MWC 2026展期間舉辦發表活動，目前已經確認將公布榮耀MagicBook Pro 14筆電、榮耀手錶5 Ultra、榮耀Earbuds Open開放式耳機、榮耀平板V9，同時也可能揭曉代號「Phenom」的大尺寸折疊手機Magic V6。

在核心規格方面，Magic V6將搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。而在外觀設計上，榮耀似乎打算繼續維持其「輕薄之王」的招牌。

前一代Magic V5厚度已經做到僅8.8mm，重量也控制在217公克，傳聞Magic V6將在此基礎上進一步「瘦身」，同時還會塞入容量更大的電池，試圖解決折疊手機續航表現不佳的問題。

配色部分，預計將提供雪域白、絨黑色、旭日金，以及相當搶眼的「赤兔紅」等多種選擇。

3月有望登陸香港市場、台灣市場

消息也指出，榮耀Magic V6在MWC 2026發表後，預計3月就會在香港市場正式推出。另一方面，相關消息也指出榮耀將準備進軍台灣市場，或許接下來也會對外公布相關資訊。

