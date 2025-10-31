PvPvE生存射擊《ARC Raiders》上市，首日就衝上Steam銷量冠軍

NEXON 於今（31）日宣布，由旗下子公司 Embark Studios 開發的 PvPvE 生存動作遊戲力作《ARC Raiders》已於全球 PC（Steam、Epic Games Store）、PlayStation5 及 Xbox Series X|S 等平台正式上市。《ARC Raiders》是一款以荒廢未來地球、所謂「後後末日（Post-Post Apocalypse）」世界為背景的生存動作遊戲。玩家將化身為「Raider」，在與機械生命體「ARC」的交戰中奪取資源，過程中將可選擇與其他玩家合作或競爭以展開探索行動。

全平台10月30日全球正式推出（來源：NEXON官方提供）

為進行伺服器負載測試，官方於本月 17 日舉辦了「伺服器壓力測試（Server Slam）」活動，當時 Steam 平台最高同時上線人數約達 19 萬人，Twitch 同時觀看人數約 22 萬人。活動結束後，遊戲登上 Steam 願望清單第 3 名與全球銷售排行榜第 1 名，在正式上市前便已獲得全球玩家的高度關注。而在昨日正式上市後，便勇奪台灣Steam銷售排行榜第 1 名的佳績，獲得眾多台灣玩家的關注與支持。

電影般的戰場（來源：NEXON官方提供）

地面與地底交錯體驗 帶來前所未有的遊玩樂趣

正式上市版本中，遊戲呈現了地面與地底交錯進行的生存與探索結構。玩家可在地面上的四大戰區——「大壩戰場」、「埋藏城市」、「太空港」以及「藍色大門」中探索資源並與「ARC」戰鬥；而在地底基地「Speranza－斯佩蘭薩」中，則能製作裝備、與 NPC 進行交易及接取任務，體驗多樣化的生活與成長內容。

遊戲中的主要敵對勢力「ARC」是統治地面的自主機械生命體，會在玩家的探索過程中不斷構成威脅。牠們包括「Tick」、「Snitch」、「Leaper」、「Rocketeer」等多種形態，各自具備不同的攻擊模式；當偵測到玩家時，會向周圍的 ARC 發出信號以展開協同攻擊。特別是名為「Queen」的巨型個體，擁有極高的防禦力與攻擊力，屬於高難度的首領級敵人，為玩家帶來最具挑戰性的戰鬥體驗。

四大戰區等待玩家探索（來源：NEXON官方提供）

四大戰區「埋藏城市」（來源：NEXON官方提供）

強大頭目 ARC「Queen」（來源：NEXON官方提供）

《最終決戰》開發團隊全力打造 次世代探索射擊冒險作品

開發商Embark Studios 憑藉《最終決戰》展現出的技術實力與獨創性遊戲設計，現已在全球市場中被譽為次世代射擊類遊戲專業開發商之一。《ARC Raiders》首席製作人 Aleksander Grøndal 表示：「在正式上市前，透過全球玩家提供的各種回饋，我們得以進一步提升遊戲的完成度。感謝長時間以來等待《ARC Raiders》的所有玩家，也懇請大家多多關注與支持本次遊戲正式上市。」

此外，《ARC Raiders》雖然遊戲類型被歸類為「撤離型射擊遊戲（Extraction Shooter）」，但整體節奏與體驗卻不僅限於策略與生存的壓迫感，玩家在戰場上依舊能感受到《ARC Raiders》開發團隊所打造出如同現實的真實槍戰張力與射擊爽快感。從子彈飛馳的聲響到擊中目標的震撼回饋，每一次交火都兼具戰術深度與即時反應的刺激，使玩家在撤離任務的緊張氛圍中，同時享受純粹射擊帶來的快感。

關於《ARC Raiders》更多詳細資訊，可透過官方網站與社群查詢。

