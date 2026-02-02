PwC看2026年併購趨勢 呈「K型」兩極分化

PwC今天發布全球併購報告，預示2026年併購市場將呈現顯著的「K型」兩極分化，交易活動日益集中於資本最雄厚的買家與規模最大的交易。路透社



PwC今（2）日表示，全球併購市場正告別傳統的景氣循環，進入一個由人工智慧（AI）、資本高度集中化與地緣政治格局共同驅動的結構性重塑新紀元。2025年大型交易（megadeals）的強勢回歸，預示著2026年的市場將呈現顯著的「K型」兩極分化，交易活動日益集中於資本最雄厚的買家與規模最大的交易，為台灣企業帶來前所未有的挑戰與機會。

PwC今天發布《2026年全球併購趨勢報告》，報告指出，2026年的全球併購環境由三大核心力量所定義：AI的變革性影響、市場的K型兩極分化，以及複雜的宏觀經濟與地緣政治背景。這並非一次單純的市場反彈，而是一場根本性的規則改變。

廣告 廣告

人工智慧已從一個新興科技名詞，迅速演變為全球併購市場的核心催化劑。但報告引用市場分析預測，未來5年全球需要投入高達5兆美元至8兆美元的巨額資金，用於建構AI所需的基礎設施，此一規模遠超過2025年全球約3.5兆美元的併購總額。因企業、政府及主權基金皆將資源優先投入這場攸關未來競爭力的AI軍備競賽，短期內，這場對基礎建設的龐大投資，無可避免地會排擠部分原可用於併購的資金。

2026年的全球併購市場正呈現日益加劇的「K型」復甦特徵，市場的成長動能高度集中於金字塔頂端，而中小型市場的活動則相對受限，形成強烈對比。

儘管全球環境充滿挑戰，但併購市場的信心正在逐步重建。報告分析，全球企業領袖的信心溫和回升，有61%的企業領袖預期全球經濟成長將有所改善。利率趨勢的緩和，有助於降低交易的融資成本與執行風險，並縮小買賣雙方的估值預期差距。

更多太報報導

國產署釋6宗地上權招標 權利金底價近3.36億元 3/23開標

成立產控公司擬享緩課稅 KPMG：企業應保握5年限時優惠

史上第3高！凱基人壽101億標下「陸保廠C基地」 前10大地上權案一次回顧