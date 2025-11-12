Yahoo Tech

PwC 調查：日用 GenAI 薪酬、職位穩定性更高；惟全球三分一打工仔感「爆煲」

PwC 2025 全球勞動力希望與恐懼調查顯示，AI 技能差距與職場信任赤字正擴大，非管理層感資源匱乏

四大會計樓之一 PwC (羅兵咸永道) 最新發表《2025 全球勞動力希望與恐懼調查》（2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey），揭示了全球職場的一個顯著分歧：積極擁抱生成式人工智能 (Generative AI，簡稱 GenAI) 的員工，正享受更顯著的職業回報，而與此同時，廣大勞動人口的壓力卻日益沉重。

這項訪問了 48 個主要經濟體、近 50,000 名在職人士的調查發現，雖然有 54% 的員工在過去 12 個月曾使用 AI，但只有 14% 的人每天使用 GenAI。

然而，正是這群「每日用戶」獲益最豐。與非經常使用者相比，每日使用 GenAI 的員工更傾向表示在過去一年獲得實質好處：

  • 92% 認為生產力有所提升 (對比 58%)

  • 58% 感到工作保障更高 (對比 36%)

  • 52% 表示薪酬有所增加 (對比 32%)

此外，GenAI 的每日用戶對自己未來 12 個月的職位前景遠為樂觀 (69%)，大幅拋離非經常使用者 (51%) 和非使用者 (44%)。

技能鴻溝與職場壓力並存

儘管 GenAI 帶來機遇，調查卻突顯了兩個嚴峻的挑戰：日益擴大的技能鴻溝與普遍的職場壓力。

調查顯示，全球 55% 的勞動力正承受財務壓力（高於 2024 年的 52%），更有 35% 的人（Z 世代更高達 42%）表示每週至少感到一次「不勝負荷」(overwhelmed)。

在技能培訓方面，資源明顯傾斜。高達 72% 的高級行政人員認為他們擁有所需的學習資源，但只有 51% 的非管理層員工 (non-managers) 有同感。這種差距在 AI 用戶中同樣存在，75% 的 AI 每日用戶感到資源充足，而非經常使用者中此比例僅為 59%。

信任赤字削弱動力

PwC 的報告亦強調「信任差距」(trust gaps) 是企業必須處理的核心問題。調查指出，對直屬上司信任度最高的員工，其工作積極性 (motivation) 比較低信任度的員工高出 72%。

然而，現實是只有 58% 的員工信任其直屬上司並能坦誠溝通，而對高層管理 (top management) 的信任度更跌至僅約一半。

同時，員工對公司目標的理解亦存在落差。僅 64% 的員工表示理解組織的目標，而在非管理層員工中此比例更低。調查表明，與領導層目標最一致的員工，其積極性比最不一致的員工高出 78%。這反映了企業在推動 AI 轉型時，必須優先處理透明度與員工信任，才能將 AI 從炒作變為真正的助力。

Daily GenAI users see higher pay, job security and productivity – while a third of the global workforce regularly feel overwhelmed

Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025

