PwC Taiwan發布台灣企業轉型報告 最缺數位轉型資金

PwC Taiwan今（9）日發布歷經4年調查的「台灣企業轉型趨勢報告」，綜整約8千份報告顯示85%企業已採用數位工具，但隨著企業採用的數位工具轉往中高階，「轉型資金」為企業數位轉型的首要挑戰；資金挑戰則包含害怕成效不彰、市場上工具價格難以負擔。

PwC Taiwan「台灣企業轉型趨勢報告」綜整2021年至2025年調查結果，觀察台灣企業數位轉型的位移，並納入5位產業企業領袖訪談。調查發現，台灣企業數位化程度越來越高，並面臨AI時代下顛覆性創新的需求。企業數位工具採用率達85%，數位轉型的下一步需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

調查也顯示，趨動台灣企業進行數位轉型的主因，在疫前是市場訂單增加；疫後則因地緣政治加劇，企業著重管理分散的供應鏈，同時利用數位經驗傳承。各產業運用更多數位工具，其中高階工具中的資安軟體使用率提升最多。至於數位轉型的下一步，需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

至於轉型挑戰首要為「資金」，除內部資源，企業運用更多外部資源。

外部挑戰已獲得緩解，現正面臨內部資金需要與組織變革議題。面對各樣的挑戰，企業除投入自有資金，也採用更多外部資源來推動數位轉型，2024年已有63%企業尋求外部資源來支持數位轉型。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩提出四大建議，包括推動產業級AI大腦的建立，透過AI提升產業競爭力；整合邊緣運算與小型AI模型，建立新的數位智慧工作模式；加速AI相關人才技能培育；建立AI治理機制，推動負責任AI。

另外，也可透過政府的指引及業界資源等外部支持，加快AI應用服務的開發、降低成本，使企業能加速「產品化」並推向市場。

