PX Pay/全支付搭上「雙北交通乘車碼」列車嘉惠小資族大賺全點

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、全支付及街口支付開通本次交通乘車碼服務。/中時新聞網攝

邁入2026年，除了各項新制上路；平常習慣搭乘大眾運輸工具的雙北通勤族，也在1/3迎來全新的「交通乘車碼」時代！過往你我夢想已久「手機可當交通票卡」的日子終於來到了！

當前共有五家電子支付：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、全支付及街口支付開通本次交通乘車碼服務。而本篇將專注於「全支付」交通乘車碼的優惠要點與嶄新「搖一搖服務」，跟大家分享如何輕鬆賺全點。

全支付獨家限定「搖一搖」就能開啟乘車碼的功能，讓你在趕路途中快速啟用乘車碼。/中時新聞網攝

PX Pay或全支付 App雙平台加入「搖一搖」服務，搭車超方便

為迎接交通乘車碼新功能，PX Pay以及全支付App都加入全新「搖一搖」功能。只要讓PX Pay App升級到全支付服務，以及全支付App升級到2.3.0版之後，就具備「搖一搖」就能開啟乘車碼的功能，讓你在趕路途中快速啟用乘車碼，真的超方便（請注意「搖一搖」功能要在PX Pay或是全支付App已開啟的情況下使用）。

如果覺得這樣還是不夠方便的話，其實可以進一步設定手機實體按鈕功能，來加強乘車碼便利性！在iPhone 15 Pro以上機種加入的動作按鈕（以前的靜音按鈕），可以使用捷徑功能指定開啟全支付App或是PX Pay App；Android手機也可運用指定特定按鍵功能的方式（須依循各手機品牌不同的設定方法來進行），來開啟全支付或是PX Pay，都可使乘車碼功能加倍好用！

全支付帳戶儲值（可於全聯通路儲值），或是直接開通銀行帳戶自動儲值功能。/中時新聞網攝

而要使用乘車碼搭雙北公車或是台北捷運時，要注意僅能使用全支付帳戶來扣款。可以選擇先為全支付帳戶儲值（可於全聯通路儲值），或是直接開通銀行帳戶自動儲值功能。這一點跟悠遊卡需要先儲值是同樣道理唷！

特別的是，啟用全支付乘車碼中的自動儲值功能後，不同於悠遊付信用卡的自動儲值機制，而是「花多少則自動存多少」。經記者實際測試，第一次啟用全支付帳戶功能後，雖然連結了銀行帳戶，但是需要經過全支付審核，方可使用銀行帳戶直接儲值；但就算帳戶內還未儲值，只要開通「自動儲值」功能，在全支付帳戶是0元的狀態下，依舊可以安心刷乘車碼上路，這一點無論是不想要錢散置在各種電子支付裡的朋友，或是時常擔心餘額用不完的朋友來說，都是超貼心的設計；不過就是每搭一次大眾運輸服務，你的銀行帳戶就會有一次扣款紀錄，可能得勤勞一點刷存簿了！

雙北公車及台北捷運全點回饋加贈全通路5%回饋樂購券。/中時新聞網攝

全支付「全點」超大方回饋 教你輕鬆賺

隨著全支付App與PX Pay App開通交通乘車碼服務，平台業者大方送出有感回饋。具體包含：

雙北公車及捷運全點回饋

台北捷運每趟回饋20%（單周回饋上限20全點，單月上限80全點）

雙北公車每趟回饋50%（單周回饋上限24全點，單月上限96全點）

通勤樂購券

下車/出站時以乘車碼扣款成功（用乘車碼搭車，一樣是上下車/出入站都要刷同一支付乘車碼），加贈全通路5%回饋優惠券

以下是記者實測經驗

以全支付乘車碼搭公車一趟，立即回饋8全點（15X50%，四捨五速計算得8點），並同步獲得一張通勤樂購券。通勤樂購券獲得後，前往了全聯消費352元，以全支付付款（點開付款碼支付，或以「掃描條碼」功能掃描「全支付QR Code」或是「全支付TWQR」立牌後可享有），享5%全點加碼回饋，再度獲得15全點。

只要你的全點大於15點，在打開乘車碼時，開啟「全點折抵」功能，即可立即免費搭公車（乘車碼的乘車費用可全額以全點折抵），不過要注意的是，若是乘車費用全額都以全點折抵，則無法獲得通勤樂購券。又經記者實測，後續使用了7點全點＋銀行帳戶自動加值8元並扣款的方式又搭了一次公車，開心的是，再度獲得一張通勤樂購券。

掃描乘車碼回饋8全點→獲得一張通勤樂購券→全聯消費352元再度獲得15全點→只要以全支付付款享5%全點加碼回饋。/中時新聞網攝

雖然不得不說樂購券使用期限滿短的（期限是獲得當日至次日的23:59止），但是貼心的是樂購券會自動在結帳時帶入！不用怕忘記！

此外，通勤樂購券的點數，除了全支付全通路的5%回饋之外；還可以搭配指定銀行帳戶或是指定信用卡扣款，可以額外獲得最高3%、5%回饋。換句話說，如果是聰明使用全支付付款搭配通勤樂購券，在指定通路搭上信用卡回饋，有機會單筆消費獲得最高10%回饋，等於買東西都打9折耶。

全支付/PX Pay乘車碼全點回饋，加贈通勤樂購券的活動，自1/3起開放到4/1，等於你天天用乘車碼搭公車、搭捷運，就天天都有通勤樂購券，可在全支付全台超過37萬合作據點使用，並大賺優惠！如果你平時沒有使用TPASS搭乘大眾運輸的話，這一波全支付優惠絕不可錯過！