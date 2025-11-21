免揉櫻桃奶酪小歐包

以免揉歐包的麵糰做變化，拿來包餡ㄧ樣很適合，麵包體Q彈，內餡的奶油乳酪+櫻桃果乾，吃起來酸甜可口，ㄧ點都不膩喔～

食材

牛奶, 180克

冷開水, 70克

棕櫚糖或二砂, 10克

鹽, 3克

即發酵母, 3克

高筋麵粉, 300克

內餡 奶油奶酪, 160克 櫻桃果乾, 50克 蜂蜜, 20克 香草精（可有可無）, 少許



料理步驟





步驟 1：將液體食材秤好混勻，加入糖、鹽和酵母拌勻，秤入高筋麵粉；



廣告 廣告



步驟 2：用攪拌棍拌到無乾粉，即可蓋起來休息30分鐘；





步驟 3：30分鐘後，把手沾濕，拉折麵糰的四個角，拉起來後往中間折壓；





步驟 4：四邊都拉折好後，蓋起來休息30分鐘；





步驟 5：第二次ㄧ樣是手沾濕，繼續4個角落的拉折，同樣是往中間折壓，然後蓋起來，休息30分鐘；





步驟 6：第三次則是雙手弄濕，把麵糰捧起來後，翻折2-3次；再往下收圓後，蓋起來放冰箱冷藏發酵4小時以上或過夜：





步驟 7：這是冷藏過夜後，拿出來室溫放15分鐘回溫的狀態；





步驟 8：等麵糰回溫的空檔，剛好可以調內餡，奶油乳酪室溫放軟後，加入蜂蜜和少許香草精拌勻；





步驟 9：再加入櫻桃果乾，或者自己喜歡的酸甜果乾；





步驟 10：表面撒點麵粉，倒到工作檯上；輕輕壓成長方型，不用很方；





步驟 11：將麵糰摺三摺；





步驟 12：等量分成8顆，每顆約@73g





步驟 13：全都壓扁壓摺後收圓，依序排好，如果會黏就撒點乾粉，底下收口處要捏緊；





步驟 14：從第一顆滾圓的包餡，將收口朝上，壓扁或用桿麵棍桿成圓麵皮，放入內餡後(約@28g），包緊不要漏餡就可以，麵糰夠軟很好包，包好後開口處ㄧ樣要捏緊；





步驟 15：放在鋪了烘焙紙的烤盤上，也可以放在抹了油的圓形模具中，放進未插電的烤箱中，進行發酵，約需45～60分鐘；





步驟 16：取出發酵好的麵糰，烤箱預熱到200度，麵糰看起來漲一倍大，表面撒乾粉，割線；





步驟 17：進烤箱後，超麵糰噴水3秒，以200度烤15分鐘後，烤盤調頭再烤7～10分鐘；





步驟 18：取出烤盤後震敲一下，脫模後，再轉放到架子上放涼。





步驟 19：切開後內餡很集中，而且與這款免揉麵包的口感很搭！

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：Q彈可口！免揉櫻桃奶酪小歐包

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號